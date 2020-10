Una cuidadora a Barcelona roba presumptament 20.000 euros a una dona gran amb Alzheimer

Els Mossos d'Esquadra han detingut una cuidadora a Barcelona per presumptament robar 20.000 euros a una dona de 80 anys a qui cuidava, amb mobilitat reduïda i que patia Alzheimer, ha informat aquest dimarts la policia catalana en un comunicat.









La dona, de 52 anys, treballava diàriament al domicili de la víctima des de gener i fins a l'octubre, i va ser arrestada per agents de la comissaria de Nou Barris com a presumpta autora d'un delicte de furt.





La detinguda, que tenia antecedents de 2010 per robar joies valorades en 20.000 euros d'una casa on treballava com a netejadora, va sostreure suposadament dels estalvis de la dona, que guardava en una caixa metàl·lica de casa.





La germana de la víctima, que supervisava de forma regular els estalvis de l'anciana, va ser la que es va adonar que faltava diners a la caixa i va sospitar de la cuidadora, ja que només elles dues entraven al domicili.





Després de denunciar-ho a la policia, els agents de Mossos van acudir al pis i la sospitosa finalment va reconèixer que havia robat 8.000 euros al setembre i que els conservava, de manera que els agents la van detenir per aquests fets.





En el registre de l'habitatge de la presumpta lladre, la policia catalana va trobar 10.600 euros en efectiu que van ser retornats a la víctima.