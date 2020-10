Un de cada quatre espanyols no sempre fa servir sabó per rentar-se les mans

Un 25 per cent dels espanyols no sempre usa sabó per rentar-se les mans, segons es desprèn de l'informe 'La higiene en la nova normalitat: Impacte de la COVID-1 9 a la percepció i hàbits d'higiene dels espanyols', elaborat per la companyia Essity.













A més, i encara que per a 8 de cada 10 persones el rentat de mans és essencial en la seva rutina d'higiene bàsica, aquest segueix sense realitzar-se de la forma adequada, atès que només un 55 per cent de la població es renta les mans durant 20 segons.





L'informe, que recopila les dades de dues enquestes realitzades abans i després de la pandèmia de l'coronavirus, forma part de la 'Iniciativa Essentials', amb la qual Essity analitza i pretén augmentar la consciència sobre la importància de la higiene i la salut i el seu vincle amb el benestar.





"En Essity treballem per millorar el benestar de milions de persones a tot el món. Els resultats d'aquest informe ens ajuden a comprendre l'impacte de la crisi sanitària en la nostra forma d'entendre i relacionar-nos amb la higiene. Amb aquestes dades el nostre objectiu és plantejar iniciatives que augmentin la consciència de tots els ciutadans i contribueixin a augmentar també l'educació en hàbits de prevenció i millorin el benestar de tota la societat ", ha dit la country manager de Essity Iberia, José Ramón Iracheta.





Així mateix, el treball ha posat de manifest que un 84 per cent dels espanyols afirma haver incrementat la freqüència amb què es renta les mans amb aigua i sabó, hem passat de 5 a 10 rentats diaris de mitjana. A més, 7 de cada 10 persones afirma rentar-se contínuament al llarg del dia, especialment després d'haver tocat superfícies fora de casa (88%), estar manipulant menjar (71%), haver fet servir el transport públic (70%) o després esternudar, tossir o tocar-se el nas (76%).





Destaca la percepció sobre la pròpia responsabilitat, perquè el 81 per cent afirma rentar-se les mans suficients vegades a el dia. A el mateix temps, hi ha una certa desconfiança que la resta dels ciutadans compleixin amb les mesures de prevenció, atès que només 4 de cada 10 pensa que els altres ho fan de la mateixa manera.





Si bé els espanyols tenen el costum de rentar-se les mans en situacions que podrien comportar contagi, alguns encara no tenen l'hàbit en contextos importants com a l'compartir dispositius electrònics (només el 34% ho fa abans i el 58% després) o viatjar en taxi ( un 32% i 56%, respectivament). El mateix aplica a altres situacions com la cura de nens o persones malaltes (només 1 de cada 4 ho fa abans i un 24% de la població tampoc ho fa després).





Les autoritats sanitàries recomanen l'ús de gel desinfectant com a alternativa a l'aigua corrent i sabó, però un de cada tres enquestats pensa que el gel hidroalcohólico és més efectiu i un 23 per cent sol optar per aquesta opció en lloc de rentar-se les mans. L'assecat també és una assignatura pendent ja que únicament un terç de les persones sol assecar-se les mans després del rentat.





"La responsabilitat individual en matèria de prevenció és clau, no només per tenir cura de la nostra salut i la de les persones que ens envolten, sinó per frenar el contagi de virus i reprendre en la mesura del possible la normalitat del dia a dia. Els ciutadans estan cada vegada més conscienciats sobre la importància de mantenir una correcta higiene de mans, però encara queda camí per recórrer en matèria d'educació ", ha afegit Iracheta.





CANVIS EN LA FORMA DE RELACIONAR





Una altra de les conseqüències de la pandèmia és el canvi d'hàbits quan les persones es relacionen. En aquest sentit, l'informe ha evidenciat que el 76 per cent dels espanyols ha deixat d'estrènyer la mà, el 73 per cent ja no dóna petons per saludar-se i el 72 per cent no abraça a altres persones.





Les recomanacions de distanciament social emeses per les autoritats estan sent respectades per la majoria, encara que una quarta part de la població segueix sense renunciar al contacte físic. De fet, i tot i que les reunions familiars i d'amics s'han determinat com una font habitual de contagi, només un 21 per cent dels espanyols té previst deixar de visitar amics o familiars.





D'altra banda, el treball ha revelat que el 80 per cent dels espanyols confia més en científics i experts pel que fa a recomanacions sobre salut i prevenció de contagi de virus, seguit del seu propi instint (74%) molt per sobre de polítics i agències governamentals (41% i 42% respectivament).





Així mateix, vuit de cada 10 espanyols pensin que la responsabilitat que es compleixin les mesures d'higiene recau en els propis ciutadans, per sobre de governs i companyies. La millor mesura preventiva per millorar la higiene i salut a tot el món seria incrementar el finançament de el sector sanitari segons quatre de cada 10 enquestats.





De les dades proporcionades per Essity també s'extreu que la transparència i l'accés a informació sobre les instal·lacions i productes que s'utilitzen és clau per recuperar la confiança dels ciutadans. En concret, un 81 per cent dels enquestats es sentiria més segur tocant certs objectes si sabés que han estat correctament desinfectats, i el 74 per cent se sentiria més segur en els espais públics si tingués informació sobre les seves pràctiques d'higiene.





Finalment, els espanyols esperen que s'extremin les mesures d'higiene en tots els espais públics, però encapçalen la llista dels hospitals (74%), les residències de gent gran (56%) i el transport públic (47%).