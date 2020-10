Cada 3 segons una nena és forçada a casar-se i la pandèmia del COVID19 podria augmentar aquesta xifra

Segons Vow, una ONG nord-americana que busca eradicar el matrimoni infantil, cada any més de 12 milions de nenes són obligades a casar-se abans de complir la majoria d'edat. Unes xifres que es poden veure agreujades per l'actual crisi sanitàries a l'empitjorar la situació de les zones més pobres i rurals. Aquestes nenes casades abans de complir 18 anys tenen menys probabilitats de seguir anant a l'escola i més possibilitats de ser víctimes de violència a la llar o fins i tot de patir morts per embaràs.









El proper 11 d'octubre és el Dia Internacional de la Nena i les ONG 's de tot el món ho commemoren donant visibilitat a una causa que, tot i que és coneguda mundialment, encara no arriba a calar de manera conscient a la societat.





The Knot Worldwide, grup de Bodas.net i companyia líder mundial de les noces, porta anys col·laborant amb Vow, una ONG nord-americana que busca eradicar el matrimoni infantil abans de 2030. Als EUA el matrimoni infantil encara es dóna en alguns estats, a llatinoamèrica les xifres també són elevades, però els continents en què el matrimoni infantil té una major incidència és a l'Àfrica i certs països asiàtics com l'Índia. Encara que sembli que als espanyols ens queda una mica lluny, la realitat és que en aquest país el matrimoni està permès a partir dels 16 anys per a nenes emancipades, el que deixa a nenes encara en edat d'estar estudiant desprotegides per poder decidir per la seva pròpia voluntat.





En Bodas.net, cada any organitzen les seves noces prop de 170.000 parelles. Una xifra molt elevada de persones que decideixen casar-se per amor. Així hauria de ser sempre i ningú hauria d'estar sotmès a passar per l'altar en contra de la seva voluntat. Molt menys una nena. Aquesta xifra de noces s'ha vist reduïda aquest any al nostre país a causa de la crisi sanitària, però paradoxalment, la pandèmia, pot fer que creixi el nombre de matrimonis infantils en altres parts de món, les més desfavorides.





Actualment, les xifres parlen que 12 milions de nenes són obligades cada any a casar-se en contra de la seva voluntat. Això vol dir una nena cada 3 segons. Les ONG alerten que aquesta és una de les pràctiques que viola els drets de les nenes amb pitjors conseqüències. Aquestes nenes es veuen exposades a patir violència, abús i relacions forçades que sovint els porta a embarassos a primerenques edats que les pot portar fins i tot a la mort a causa de que els seus cossos encara no estan preparats, a més d'una pèrdua d'oportunitats de futur i causant-los greus problemes físics, psicològics i emocionals.





Davant d'aquesta situació, The Knot Worldwide i Bodas.net, com a principals agents de el sector dels casaments, senten que han de unir-se a les ONG 's per donar visibilitat a aquesta problemàtica i ajudar a abolir aquesta violació dels drets humans. "En Bodas.net només podem entendre els casaments per amor i amb el consentiment dels dos membres de la parella. El dret a decidir és una cosa que tots els éssers humans han de tenir, però si a més es tracta de menors, la societat té de vetllar per la seva protecció. Cada nena, sense importar el país on hagi nascut, ha de tenir el dret a dir 'No, vull "i decidir el seu futur. I quan arribi el moment, si vol casar-se, que ho pugui fer per amor i amb qui ella decideixi "afirma contundent Nina Pérez, CEO d'Bodas.net.





"Creiem que el dia del teu casament hauria de ser un dels dies més feliços de la teva vida. Amb qui et cases i com et cases és una elecció personal, i donem poder a les parelles perquè sempre creuen les seves noces d'una manera especial i personal per a ells ", indica Dhanusha Sivajee, Directora de Màrqueting de The Knot Worldwide. "Cada any, milions de parelles es casen a tot el món, i la indústria de les noces els ajuda a celebrar aquest feliç esdeveniment. Però cada any, també hi ha 12 milions de noies que es casen contra la seva voluntat abans de complir els 18 anys .





La seva experiència és molt diferent. El matrimoni infantil no és una decisió que una noia pugui prendre. Decideixen per ella i li treuen el dret a triar quan, amb qui i com vol casar-se. El matrimoni infantil és un problema mundial. Com marca líder en planificació de noces davant les parelles i els professionals de les noces, el nostre equip a The Knot Worldwide posa a disposició la major plataforma per difondre la consciència i fer un canvi real en aquest important problema global. Estem emocionats per continuar la nostra associació amb Vow i recolzar la seva missió d'acabar amb el matrimoni infantil per al 2030. "





A tot el món hi ha moltes organitzacions preocupades per aquesta situació amb què es pot col·laborar. La majoria basen els seus projectes en promoure l'educació d'aquestes nenes que fa que la formació s'allargui. D'aquesta manera es calcula que es redueix de manera important la xifra de matrimonis infantils. Vow, per exemple, és una ONG que opera a nivell mundial ia la qual poden fer-se aportacions des de qualsevol país, que creu que el canvi és possible i treballa perquè el matrimoni infantil estigui eradicat per 2030. Són conscients que quan les organitzacions treballen amb les nenes i les seves comunitats, poden retardar l'edat de matrimoni i oferir-los noves alternatives. I ara, més que mai que vivim una situació de crisi important, és a les nostres mans no oblidar-nos d'aquestes nenes que no tenen la mateixa oportunitat que les nostres nenes.