Renfe obté la certificació d'Aenor enfront del Covid-19 per als seus serveis Avant

Els serveis Avant de Renfe han obtingut la certificació d'Aenor enfront del Covid-19 per al transport de viatgers, que avala els protocols de protecció, neteja i desinfecció implantats per la companyia amb l'objectiu de garantir la seguretat higiènica i sanitària per als seus clients i empleats.













Aquesta certificació se suma a l'aconseguida al juny pels serveis comercials de Renfe (Alta Velocitat i Llarga Distància), que recentment van superar la primera auditoria trimestral de seguiment establerta per la firma de certificació per verificar l'adequat desenvolupament de les mesures implantades.





"Amb la certificació dels trens Avant, Renfe avança un pas més en la seva estratègia d'oferir als seus clients uns serveis de transport segurs i protegits enfront del Covid-19", defensa l'operadora en un comunicat.





Tenint en compte tots els certificats, Aenor recolza els protocols establerts en els trens AVE, Alvia, Euromed, Intercity i Avant. Renfe encara busca l'aval d'aquesta entitat auditora en els serveis de Rodalies i Mitja Distància.





Entre les accions preventives dutes a terme per l'empresa, destaquen la neteja de la flota abans d'iniciar les circulacions, procediments de desinfecció cada cinc viatges, manteniment de la neteja en ruta i renovació continuada de l'aire dels cotxes, entre d'altres aspectes.





Els trajectes en què Renfe presta serveis Avant són: Madrid-Segòvia-Valladolid, Màlaga-Còrdova-Sevilla, Sevilla-Granada, Madrid-Ciudad Real-Puertollano, Madrid-Toledo, Barcelona-Tarragona-Lleida, Orense-Santiago-la Corunya , Calataiud-Saragossa, Barcelona-Girona-Figueres, Vilafant València-Requena Utiel