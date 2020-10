El TC declara il·legal part del Pla d'Acció Exterior de la Generalitat

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha declarat inconstitucional el pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-2022 pel fet que diversos punts de el pla vulneren la competències estatals i no s'ajusta a les "estatutàriament assumides" per la Generalitat.





El tribunal de garanties ha estimat parcialment el conflicte positiu de competència plantejat pel Govern de Pedro Sánchez el 28 d'octubre de 2019 després de negar-se l'Executiu de Quim Torra a canviar el contingut, com li ha havia demanat el Govern per evitar haver d'acudir a els tribunals.





Després d'admetre a tràmit aquest recurs i deixar en suspens cuatelarment el pla d'acció exterior català, els magistrats de TC han donat a conèixer una sentència en la qual s'explica que, segons constant doctrina constitucional, l'acció exterior de les comunitats autònomes no envaeix la competència estatal en matèria de relacions internacionals quan compleix dos requisits.





Un d'ells és que les activitats amb projecció exterior es cenyeixin a l'àmbit de les seves competències atribuïdes estatutàriament. El segon és que l'exercici amb projecció exterior de tals atribucions respecte la competència estatal de relacions internacionals, "de manera que no presenti a la comunitat autònoma amb un subjecte de dret internacional ni comprometi la unitat i coherència de la política exterior articulada pel Govern de l'Estat ".





El TC considera que alguns dels punts de l'Acord Gov / 90/2019, de 25 de juny, de el govern de la Generalitat de Catalunya no reuneixen un o altre requisit i per tant els declara inconstitucionals i els anul·la.





PUNTS INCONSTITUCIONALS

Així, entre altres punts, el TC veu que alguns ignoren l'àmbit competencial reservat a l'Estat per l'article 149.1 de la Constitució Espanyola. Són aquells que fan referència a la "consolidació i enfortiment de vincles amb el cos diplomàtic i consular" i al "manteniment de relacions estretes, regulars i fluides amb el conjunt de el cos consular establert a Barcelona"; la "participació proactiva en els fòrums multilaterals de màxim interès"; o la "posada en marxa de Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya".





D'altra banda, el tribunal de garanties entén que els punts relatius a serveis ferroviaris i internacionalització de transports, sistema portuari i aeroports de Catalunya són inconstitucionals perquè infringeix les competències en aquest àmbit reservades per a l'Estat, si bé no els declara nuls en la mesura que són aplicables als ports i aeroports de titularitat d'altres administracions públiques diferents de l'Estat.





Pel que fa als apartats relatius a infraestructures digitals i xarxes digitals, els magistrats consideren que envaeixen les competències estatals en matèria de telecomunicacions i règim general de les comunicacions.





No obstant això, el Constitucional sí que considera que són constitucionals altres punts de l'acord impugnats pel Govern, com ara les referències a "Catalunya com a actor reconegut al món, de l'objectiu estratègic 1.2, i les al·lusions a països, governs i acords que es contenen en diversos punts de el pla. La sentència assenyala que si s'interpreten com que no impliquen "atribució de subjectivitat internacional a aquesta comunitat autònoma" no són inconstitucionals.





PUNTS CONSTITUCIONALS

Així mateix, el Ple del TC entén que l'objectiu operatiu per "avançar cap a la sobirania econòmica en un context global" no vulnera la Constitució perquè, segons assenyala la sentència, el terme "sobirania econòmica" no es pot interpretar en termes de capacitat autonòmica per decidir i acollir la incorporació i acceptació de models o sistemes econòmics, sinó en el sentit de "avançar en la capacitat d'influir en les decisions econòmiques que afecten les competències de Catalunya".





El TC tampoc veu que el punt sobre la "promoció de la participació en competicions internacionals" sigui inconstitucional si s'interpreta que fa referència a esports en què no hi hagi federacions espanyoles i que en cap cas impedeix o pertorba les competències de l'Estat de coordinació i representació internacional de l'esport espanyol.





Sobre a el referit a la "interlocució directa i continuada amb institucions, òrgans i agències de la UE", els magistrats no veuen inconstitucionalitat sempre que s'entengui que "aquestes activitats només són admissibles en el marc de la necessària coordinació amb l'Estat, a efectes d'assegurar la unitat d'acció davant les institucions de la Unió Europea i els altres estats membres ".





Finalment, els punts que fan referència a la "elaboració, aprovació i implementació de el Pla Europa", a la "participació en les iniciatives de reforma de la Unió Europea" i sobre la "defensa d'una integració europea respectuosa amb la diversitat lingüística i cultural "tampoc són inconstitucionals si s'entén que es refereixen a el trasllat de la posició de Govern de Catalunya o de la Generalitat de Catalunya a les institucions de l'Estat.