CatalunyaPress T'INFORMA

La pandèmia ha tornat a ocupar el centre d'atenció del dia. L'OMS considera que almenys el 10% de la població mundial ja s'ha contagiat de la Covid-19. A més, un estudi ha revelat amb un simple refredat comú podrien immunitzar contra el virus, mentre que s'ha desenvolupat una tècnica que permet diagnosticar un contagi en només 30 minuts . D'altra banda, creix la preocupació a Catalunya al temps que la taxa de rebrot torna a superar els 200 punts , tot i que el Govern ha donat el vistiplau perquè l'oci nocturn pugui tornar a l'activitat amb moltes restriccions.









En l'aspecte econòmic, la inauguració de la Barcelona New Economy Week (BNEW) obre una porta a l'esperança de la recuperació gràcies a la participació de més de 111 països i 120 empreses d'innovació. En un dels actes de l'esdeveniment, quatre exalcaldes de Barcelona advoquen per apostar en educació i innovació com a receptes per sortir abans de la crisi. A més, el Govern pronostica que aquest any el PIB caurà per sobre de l'11% i que l'any vinent es recuperarà amb força. D'altra banda, el ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, es reunirà amb els agents socials per estudiar el futur de les pensions més enllà de la Covid-19 .









En el món de la polìtica, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, sí acudirà al lliurament de premis del BNEW , que comptarà amb la presència del Rei, encara que respecta les decisions de Colau i Aragones de plantar el monarca. A més, la Generalitat no dóna per tancat, com ha fet ERC, el cas de l'assetjament sexual a la conselleria d'Acció Exterior quan Alfred Bosch era el seu màxim responsable. I, com era d'esperar, el Constitucional ha declarat il·legal part del pla d'acció exterior que la Generalitat volia posar en marxa, i ha ratificat la inhabiltació de Torra, tot i que estudiarà el seu recurs.









Pel que fa als successos, un motorista ha perdut la vida en un accident al xocar contra un cotxe a l'Hospitalet de Llobregat, i una dona ha estat detinguda per, presumptament, robar-li a la dona a la qual cuidava 20.000 euros .









Fins aquí, els fets més rellevants que han ocorregut en el nostre entorn. Us esperem demà.