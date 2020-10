Les pensions pujaran un 0,9% el 2021, segons les previsions de Govern central

El Govern de Pedro Sánchez té previst aprovar una pujada de les pensions de l'entorn del 0,9% el 2021. La pujada té en compte el deflactor del PIB previst pel proper any, que mesura l'increment previst dels preus i per tant, preveu la inflació.









A diferència de l'IPC, que se centra en l'evolució del preu de la cistella de la compra, el deflactor del PIB mesura l'evolució dels preus de tots els béns. El Govern ha calculat que per 2021 el deflactor serà d'un 0,9%, de manera que volen incrementar les pensions en la mateixa proporció.





NOU SOSTRE DE DESPESA





El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el límit de despesa no financer, conegut com a 'sostre de despesa', del Pressupost de l'Estat per a 2021, que augmenta un 53,7%, fins als 196.097.000 d'euros, incloent transferències extraordinàries a les comunitats autònomes i Seguretat Social i part dels fons europeus.





El Govern ha empitjorat més la seva previsió de dèficit públic, a l'augurar un desajust de l'11,3% del PIB aquest any, i ha establert una taxa de referència de dèficit de l'7,7% el 2021, exercici en el qual l'Estat assumirà 31.882 milions del dèficit de la Seguretat Social i les comunitats autònomes.





Així ho ha assenyalat la portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, en què s'ha aprovat el nou quadre 'macro', amb unes pitjors previsions que auguren una caiguda del 11,2% del PIB aquest any i un avanç del 7,2% el 2021, i el nou 'sostre de despesa' per a 2021, així com un acord per suspendre les regles fiscals de 2020 i 2021, seguint la recomanació de la Comissió Europea, i s'ha acordat sotmetre a Congrés la suspensió de les regles fiscals.