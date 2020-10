El 61% de les empreses preveu una caiguda de la seva facturació aquest any pel Covid-19

El 61% de les empreses espanyoles esperen una caiguda de la seva facturació aquest any, marcat per l'impacte de la crisi sanitària del Covid-19, davant el 19% que preveuen mantenir els seus ingressos i un 20% que pronostica un increment, segons la segona onada de l'Estudi del Risc de Crèdit a Espanya impulsat per Crèdit i Caució i Iberinform, que permet comparar les actuals previsions empresarials amb les que van expressar durant el confinament de primavera.













En concret, l'onada de tardor confirma el "fort" impacte en l'acompliment empresarial, però suavitza el cop davant de les previsions de primavera, quan les empreses esperaven que la caiguda d'ingressos arribés al 72%.





Les previsions sobre l'impacte en la rendibilitat d'aquest any mostren la mateixa evolució. Així, les empreses que preveuen una caiguda de la rendibilitat es redueixen al 48%, onze punts menys que a la primavera.





En ambdues onades, els efectes econòmics de la pandèmia esperats per les empreses són més suaus sobre la rendibilitat que sobre els ingressos, un indicador de l'intens treball que, segons l'anàlisi, està realitzant el teixit empresarial sobre la seva estructura de costos per poder adaptar-se als nous nivells d'activitat.





L'onada de tardor de l'Estudi de Risc de Crèdit mostra un clar desplaçament cap a 2021 d'alguns dels efectes econòmics de la pandèmia.





Així, les perspectives empresarials d'ingressos durant el proper exercici mostren un empitjorament davant de l'onada de primavera, al temps que disminueixen 12 punts, fins al 43%, el percentatge d'empreses que esperen creixements de la facturació i creix un punt, fins al 25%, el que preveu una caiguda d'ingressos.