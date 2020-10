Els comuns es desmarquen de PSC allunyant-se de la monarquia

Després de la inhabilitació de Torra, està previst que les eleccions catalanes se celebrin el proper 14 de febrer. Així doncs, els partits han començat ja a preparar-se per aquest dia. En el cas dels comuns, sembla que estan buscant allunyar-se del PSC, a qui s'havien acostat durant els últims anys, per diferenciar-se d'ells i trobar el segment de votants més afí al partit.









Un dels punts amb els que estan tractant de distanciar-se del PSC és la monarquia. En els últims dies, tant Jaume Asens com Ada Colau s'han pronunciat en contra del rei i han anunciat que no assistiran a la seva visita amb motiu del BNEW. A més, els comuns porten setmanes parlant del rei emèrit i han estat especialment crítics amb el fet que s'anés a Emirats Àrabs Units enmig de la polèmica per presumpta corrupció.





Dimarts, el secretari primer de la Mesa de Congrés, Gerardo Pisarello, va acusar el rei de alinear-se amb la "dreta judicial i política" i no complir amb la "neutralitat" de la Constitució. "Creiem que la presència del Rei no contribueix a llançar el missatge de modernitat i bon fer que l'economia necessita", va explicar Pisarello.





Un altre dels moments en què els comuns han criticat la monarquia va ser quan es va saber que el rei Felip VI i Carlos Lesmes havien parlat per telèfon i Felip VI li va dir que li "hauria agradat estar a Barcelona" per al lliurament de despatxos als jutges. En aquest moment, Pisarello va dir que perpetuava "un acte obert de desobediència constitucional, inacceptable en una monarquia sotmesa al principi democràtic".









Resultats de les enquestes

Segons l'última enquesta de GAD3, que es va publicar a 'La Vanguardia' el 7 de setembre, el PSC pujaria de 17 a 26 escons en els pròxims comicis i els baixarien de 8 a 7. D'altra banda, ERC pujaria fins als 42 diputats i Cs patiria una gran caiguda, de 36 a 13. A més, el sondeig indicava que la participació cauria fins al 69%, ja que els votants no independentistes no anirien a les urnes.