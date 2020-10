Matadepera és el municipi amb la renda bruta més alta d'Espanya

El municipi barceloní de Matadepera ha superat a Pozuelo de Alarcón (Madrid) com el de major renda bruta declarada de tot Espanya, seguits pels municipis madrilenys de Boadilla de la Muntanya i Alcobendas, i el barceloní Avinyonet de Penedès, segons les dades fetes públiques aquest dimarts a la Agència Tributària.













La localitat barcelonina de Matadepera ha passat de la quarta posició en l'estadística de 2018 a liderar el rànquing en l'estadística de 2020, ja que, amb 9.326 habitants i 4.812 declaracions, eleva la seva renda bruta mitjana a 218.788 euros i la disponible mitjana a 166.006 , quadruplicant-se en els dos casos respecte als 55.579 euros i la disponible mitjana a 41.789 euros de l'any previ.





Pozuelo d'Alarcón (86.422 habitants i 45.305 declaracions) se situa en segona posició tot i haver incrementat tant la seva renda bruta mitjana a 79.506 euros a l'any, davant els 72.899 euros de l'any anterior, i la seva renda mitjana disponible fins 58.143 euros, des dels 53.185 euros previs.





Repetint tercera posició se situa el municipi madrileny de Boadilla del Monte, que amb 54.570 habitants i 27.145 declaracions, presenta una renda bruta mitjana de 61.910 euros i una renda disponible mitjana de 46.386 euros, més gran que l'exercici anterior en tots dos casos.





En quarta posició, escalant un lloc, figura Alcobendas (Madrid), amb 117.040 habitants i 55.393 declaracions, que eleva la seva renda bruta mitjana fins als 60.842 euros i la renda mitjana disponible a 45.580 euros.





Dues posicions, fins al cinquè lloc, augmenta la localitat barcelonina de Sant Just Desvern, de 17.805 habitants, les 9.320 declaracions llancen una renda bruta mitjana de 58.875 euros i una renda mitjana de 43.095 euros.





Repeteix en sisè lloc al municipi de Sant Cugat de Vallès (Barcelona), de 91.006 habitants, i que mostra una renda bruta mitjana de 57.565 euros i una mitjana de 43.084 euros, d'acord amb les dades dels seus 46.193 declaracions.





Novament a Madrid, Majadahonda escala una posició, fins al setè lloc, amb 71.826 habitants i 35.667 declaracions, incrementa la renda bruta mitjana a 54.506 euros i la renda mitjana disponible a 41.427 euros.





Entra en vuitè lloc la petita localitat d'Alella (Barcelona), de 9.801 habitants, les 5.117 declaracions donen lloc a una renda bruta mitjana de 54.412 euros i una renda mitjana de 41.442 euros.





El Top Ten el completen dues localitats madrilenyes: Torrelodones, amb 23.717 habitants i una renda bruta de 54.123 euros i una mitjana de 40.986 euros; i Villanueva de la Canyada, de 21.445 habitants, i unes rendes de 52.826 i 40.680 euros, respectivament.





Surt de la llista de deu municipis espanyols amb major renda municipi barceloní d'Avinyonet de Penedès, que l'any passat estava en segon lloc, redueix la seva renda bruta mitjana de 57.843 euros, a la meitat (28.347 euros). També surt de la llista Cabrils (48.765 euros).

ELS MUNICIPIS AMB MENYS RENDA

A l'altre extrem, entre els municipis amb menys renda se situen Zahínos (Badajoz), del Palmar de Troy a (Sevilla) i Pobla d'Obando i Higuera de Vargas, ambdues de Badajoz, i Tornavacas (Càceres).





Zahínos (2.803 habitants) és de nou el municipi de més de 1.000 habitants amb menys renda d'Espanya, al registrar una renda bruta de 12.459 euros (per sobre dels 11.480 euros de l'any anterior) i disponible de només 11.433 (també per sobre dels 10.584 euros de 2016).





A la part final de la taula se situa igualment del Palmar de Troia (Sevilla), que compta amb 2.340 habitants i les 25 úniques declaracions van donar com a resultat una renda bruta mitjana de 12.560 euros i una renda mitjana disponible de 11.653 euros.





Entre els pobles amb menor renda també es troben dues localitats pacenses: Pobla d'Obando, de 1.836 habitants (renda bruta de 12.575 euros i mitjana de 11.580 euros) i Higuera de Vargas, de 1.955 habitants (renda bruta de 12.661 euros i mitjana de 11.628 euros).





De la seva banda, la localitat de Càceres de Tornavacas, amb 1.132 habitants, registra una renda bruta mitjana de 12.965 euros i una renda mitjana disponible de 13.655 euros.





PUJA UN 3,8% LA RENDA BRUTA NACIONAL, AMB MADRID A CAP

En total, les dades de l'Agència Tributària reflecteixen que la renda bruta mitjana dels més de 20,6 milions de declarants d'IRPF va arribar el 2018 als 27.632 euros anuals, un 3,8% més que el 2017, i la renda disponible mitjana els 22.634 euros, un 3,6% més.





Per comunitats autònomes, la que registra una major renda mitjana és Madrid, amb una renda mitjana bruta de 36.729 euros (+ 4,7%) per habitant, seguida per Catalunya (31.784 euros), Ceuta (30.401 euros), Illes Balears (29.602 euros), Melilla (29.556 euros), Astúries (26.703 euros) i Aragó (26.318 euros).





Per contra, les comunitats amb rendes més baixes van ser Extremadura, amb 20.373 euros per habitant de mitjana, seguida de Castella-la Manxa (22.681 euros), Andalusia (23.018 euros), Múrcia (23.538 euros) i Galícia (24.056 euros), si bé en tots els casos les rendes mitjanes augmenten respecte a l'exercici anterior.