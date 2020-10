Mor un motorista en un accident múltiple a Sant Quirze de Vallès

Un motorista ha mort la matinada d'aquest dimecres en un accident múltiple al quilòmetre 14,5 de la C-58 a Sant Quirze de Vallès en direcció Terrassa (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.









Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 00.28 hores quan, per causes que s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió amb diversos vehicles implicats: dos turismes, dues motos i una furgoneta.





Primer hi va haver una col·lisió per enllaç entre una moto i la furgoneta; un turisme, al veure l'accident, va frenar, i un altre turisme no va frenar a temps i es va xocar amb aquest, que estava aturat i ha bolcat; l'altre motorista ha realitzat una maniobra de fre i ha caigut.





El conductor de la primera moto, un home de 47 anys i veí de Sabadell (Barcelona), ha mort; l'altre motorista ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa, i la conductora d'un dels turismes ha estat traslladada a l'Hospital de Terrassa en estat menys greu.





L'accident ha obligat a tallar la via en sentit Terrassa i s'han activat nou patrulles dels Mossos, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).