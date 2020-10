Berlín imposa noves restriccions a causa de l'augment dels casos de coronavirus

Les autoritats de Berlín han anunciat aquest dimarts la imposició de noves restriccions en el marc de la pandèmia de Covid-19 a causa de l'augment de contagis a la capital alemanya.













Les noves restriccions inclouen un toc de queda nocturn i la limitació de contactes. Bars, restaurants i la majoria dels comerços hauran de tancar des de les 23.00 fins a les 6.00 hores.





L'excepció són les farmàcies i gasolineres, tot i que aquestes últimes tindran prohibida la venda d'alcohol.





Quant a les restriccions en els contactes, cinc persones o dues famílies podran trobar-se en espais a l'exterior entre les 23.00 hores i les 6.00. En reunions en espais privats, sigui de dia o de nit, només podrà haver-hi un màxim de deu persones --abans se'n permetien 25--.





Les noves restriccions entraran en vigor aquest dissabte i s'enfoquen sobretot a les reunions privades i les trobades considerades il·legals, a les quals es culpa de la propagació del nou coronavirus a Berlín.





La nova normativa arriba una setmana després que Berlín baixés el nombre de persones permès en reunions privades en interiors de 50 a 25, i que les autoritats establissin l'ús obligatori de mascareta en edificis d'oficines, regles vigents des de dissabte passat.





El sistema d'avaluació de la situació de la pandèmia a Berlín avalua la taxa de reproducció del virus, que mesura quant s'està propagant, el nombre de nous casos per 100.000 habitants durant els últims set dies i el nivell d'ocupació dels llits de vigilància intensiva de pacients amb Covid-19.





A la capital alemanya, la taxa de reproducció és d'1,26, la qual cosa significa que una persona contagiada infecta a més d'una altra persona. A més, compta amb 44,2 noves infeccions per 100.000 habitants en els últims set dies, la qual cosa s'apropa a la marca de 50 fixada per les autoritats per controlar la situació de la pandèmia.





L'Institut Robert Koch (RKI) alemany, l'agència governamental encarregada del control de les malalties infeccioses, ha informat aquest dimarts de 2.639 casos de Covid-19 nous i dotze morts, enfront dels 1.382 contagis i els cinc morts de la jornada anterior, que eleva el total a més 303.000 persones contagiades i 9.546 víctimes mortals en tota Alemanya.