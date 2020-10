França executa una ordre d'expulsió de l'exmembre d'ETA Igor Uriarte

La policia francesa ha executat una ordre d'expulsió de l'exprés d'ETA Igor Uriarte en virtut a una sentència judicial per la qual ahir a la nit va ser localitzat a la localitat basc francesa de Urruña, a la regió de Nova Aquitània, han informat fonts policials.









Uriarte va ser detingut el maig de 2013 a França en una operació que va permetre la desarticulació del nucli essencial de l'aparell logístic de la banda en aquell aleshores i que es va saldar amb sis arrestos, entre ells Ekhiñe Eizaguirre i Kepa Arkauz.





Aquests dos últims van ser arrestats aquest dilluns a la Guàrdia Civil, al costat d'Imanol Jaio, per la seva relació amb un zulo d'explosius de la banda terrorista ETA que va ser localitzat al juny de 2019 al municipi d'Arraia-Maeztu, al municipi d'Atauri (Àlaba).





Segons les citades fonts, l'expulsió d'Uriarte no guarda cap relació amb l'operació ordenada per l'Audiència Nacional al voltant d'aquest zulo de 2019. L'exprés d'ETA no té causes pendents a Espanya i el que fan les autoritats franceses és tramitar la pena accessòria de no trepitjar sòl gal.





Uriarte va ser condemnat a França a sis anys de presó i posat en llibertat en 2018. Membre de 'Ekin', va ser considerat un dels 'guardians' de l'ortodòxia etarra.





Va ser detingut el 2011 a Baiona (França), al costat de Aiala Zaldibar d'Alvarado, relacionada amb Segi. No obstant això, va fugir aprofitant la seva situació de llibertat provisional que van decretar les autoritats franceses hores després del seu arrest.





En concret, va quedar en llibertat amb control judicial a l'espera que el tribunal d'Apel·lació de Pau decidís l'Ordre Europea de Detenció per la qual va ser arrestat. No obstant això, el presumpte etarra no es va presentar a la vista i es va dictaminar una ordre d'arrest contra ell.