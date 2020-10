Sanitat proposarà a les CCAA crear un grup de treball per fer una avaluació independent al novembre

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va presentar aquest dimecres a les comunitats autònomes, en el si de el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), un acord per crear un grup de treball que permeti definir el marc i les característiques principals de l'avaluació independent que es realitzi sobre la gestió de la pandèmia, que podria començar a realitzar-se al novembre.









Una avaluació que, segons assenyala l'esborrany de l'acord haurà de encaminar-se a "generar valor i utilitat" als responsables polítics, als gestors, als professionals sanitaris i als el conjunt de la ciutadania, inspirant en un "principi essencial" com és el de la independència avaluadora com a garantia de la legitimitat de les seves conclusions.





En diverses ocasions, el ministre de Sanitat ha assegurat que s'anava a realitzar una auditoria de la gestió del coronavirus, tot i que sempre ha apostat per realitzar-la un cop finalitzi la pandèmia i estudiant primer com, quan i qui.





No obstant això, la setmana passada va mantenir una reunió amb diversos membres del grup de científics espanyols que a l'agost va publicar una carta a la revista 'The Lancet' per demanar una auditoria, on, segons va comentar un dels signants de l'article, Joan Carles March, els va mostrar la seva "bona predisposició" a realitzar-la i, fins i tot, al fet que a l'octubre o principis de novembre ja hagi treballs avançats per saber com es va a realitzar l'avaluació.





Ara, Illa va proposar als consellers de Salut de les diferents comunitats autònomes crear en el seu si un grup de treball per definir la proposta de marc per a la realització d'una avaluació independent de l'acompliment de el Sistema Nacional de Salut en la gestió de la pandèmia , a qual pot contribuir a adoptar les mesures "necessàries" per afrontar amb "eficàcia" els reptes que se li presenten a el conjunt de el sistema.





Aquest grup de treball, segons l'esborrany de l'acord, estarà presidit per la secretària d'Estat de Sanitat i formaran part de la mateixa un representant de cadascuna de les comunitats i ciutats autònomes, designat per la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria sanitària . En les sessions a celebrar, els representants del grup de treball podran ser assessorats i estar acompanyats per tècnics i experts de les seves respectives administracions.





Aquest grup, tal com proposa Sanitat, elevarà a ple del CISNS una proposta de marc avaluador de el Sistema Nacional de Salut que defineixi les línies d'avaluació, l'abast, els objectius, els paràmetres i tots els elements siguin necessaris per dur a terme una avaluació independent el "més completa possible" del conjunt de el sistema.





Les conclusions obtingudes s'han de comunicar com tard un mes després de l'aprovació de l'acord, de manera que si els consellers el signen aquest dimecres, 7 d'octubre, ha de començar a realitzar-se l'avaluació el proper 7 de novembre.