Condemnat a presó permanent revisable el principal acusat de la mort de Naiara

L'Audiència d'Osca ha condemnat a penes de presó als tres processats per la mort de Naiara, de 8 anys d'edat, ocorreguda en la localitat de Sabiñánigo (Osca) el 2017, després de ser humiliada, torturada i colpejada. La resolució judicial ha declarat a Iván Pardo Pena, el principal acusat i tiastre de la petita, autor de dos delictes: un d'assassinat amb les circumstàncies agreujants de traïdoria i minoria d'edat de la víctima, pel que ha estat condemnat a la pena de presó permanent revisable, i a una pena de 2 anys de presó per un delicte de maltractaments habituals en l'àmbit familiar.













Els altres dos acusats, Neus Pena i Carlos José Pardo Pena, mare i germà respectivament d'Iván Pardo i, per tant, aviastra i padrastre de la nena, han estat condemnats a dos anys de presó cada un d'ells com a autors d'un delicte de maltractaments habituals en l'àmbit familiar, sent absolts de delicte d'assassinat que els imputava l'acusació particular.





En el cas d'Iván, a les penes de presó pel delicte d'assassinat es sumen, una mesura de llibertat vigilada, la prohibició de comunicació i aproximació als pares de Naiara i la prohibició de residir a la localitat de Sabiñánigo. Cadascuna d'aquestes penes amb una durada de 10 anys a comptar des del moment en què hagin finalitzat les penes privatives de llibertat imposades.





En concepte de responsabilitat civil Iván haurà d'indemnitzar la mare de Naiara, Mariela, amb 120.000 euros, i al pare, Manuel Adolfo amb 30.000 euros.





Els processats Neus Pena i Carlos José Pardo, sumen a la penes privatives de llibertat, la prohibició d'aproximar-se als pares de Naiara durant tres anys.





FETS PROVATS





Naiara vivia amb la seva mare, Mariela, i el seu padrastre Carlos José, i les seves germanes a Sabiñánigo. Durant dues setmanes, la nena va estar a casa de l'Ivan i Neus, amb la finalitat de corregir la seva conducta i el seu caràcter, i "on el van obligar a romandre de genolls sobre ortigues, grava, grans d'arròs o sal gruixuda, el van copejar en braços , cames, esquena i cap, li van privar de la son per fer els deures i estudiar, i li van humiliar col·locant-li una diadema amb orelles d'ase sobre el cap i li van col·locar bolquers, alhora que li gravaven amb els mòbils i el transmetien a altres membres de la família ".





El dia 6 de juliol de 2017, "una vegada es va haver marxat Neus Pena del seu domicili a treballar, quan Iván va tornar del seu treball es va posar a supervisar els estudis de Naiara i, al no trobar-los satisfactoris per a ell, li va pegar repetidament en la cap amb els artells de la seva mà i el va forçar a romandre de genolls sobre pedres de grava ", s'indica en la sentència.





Ivan, després de sotmetre la nena a diverses tortures, també va colpejar a Naiara "amb els punys a la cara boca i nas, i puntades amb botes amb puntera d'acer, la va aixecar i amb força la va tirar i va colpejar en diverses ocasions contra el terra i contra una taula, a resultes de la qual cosa va quedar inconscient ".





L'acusat va intentar reanimar-la però no va avisar els serveis d'urgències i va impedir que ho fessin les menors que eren al mateix domicili, fins temps després, quan la menor va entrar en parada cardiorespiratòria.





Finalment, Naiara va ser atesa pels serveis d'urgències d'una parada cardiorespiratòria, i després davant la gravetat del seu estat va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa.





El dia 7 de es va produir la mort de Naiara, "a causa d'un traumatisme cranioencefàlic sever, conseqüència de contusions repetides del cap contra una superfície dura i plana, havent produït la defunció per mort encefàlica".





L'acusat, segons s'afirma en el text de la sentència, volia causar la mort de la menor amb els cops que li va donar al cap, en el cos es van trobar fins a 56 lesions externes repartides per tot el cos de Naiara.





Neus "coneixia de primera mà aquests càstigs ja que Naiara vivia a casa, i participava propinant-li cops amb les mans", i Carlos José "estava al corrent d'aquests maltractaments".





Així mateix, destaca la sentència que "els càstigs corporals impostos a Naiara responen a una manera d'entendre l'educació passada de moda, àmpliament superada, desproporcionada i injusta. Quan van passar els fets enjudiciats havia acabat el curs escolar, la menor havia superat els exàmens, per la qual que no era indispensable en aquest moment la recuperació i millora en les matèries escolars ".