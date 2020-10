Trump autoritza la desclassificació de documents relacionats amb la interferència russa i amb Hillary Clinton

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimarts que ha aprovat la desclassificació de documents relacionats amb la investigació federal sobre la interferència de Rússia en les eleccions del 2016 i el compte privat que l'ex-secretària d'estat Hillary Clinton va utilitzar per enviar correus electrònics del Govern.













Segons ha escrit a Twitter, el president ha ordenat "la desclassificació total de cadascun dels documents sobre el crim polític més gran de la història americana, el frau de Rússia". "També en relació amb l'escàndol del correu electrònic de Hillary Clinton. Sense censura!", ha afegit en el missatge.





La setmana passada, l'exdirector de la Policia Federal dels Estats Units (FBI) James Comey va declarar en un comitè del Senat que la investigació sobre si persones pròximes a Trump van conspirar amb Rússia per interferir en les eleccions del 2016 es va fer "seguint la llei", però alguns aspectes específics de la investigació "es van quedar curts", segons informa la cadena de televisió CNN.





Aquest comitè, que lidera la senadora republicana Lindsey Graham, va posar en dubte la investigació federal i va acusar Comey i els seus agents d'actuar amb un biaix polític.





La investigació per la suposada interferència russa en les eleccions del 2016 ha tornat al centre del debat després que les agències d'intel·ligència nord-americanes hagin manifestat que Rússia podria tornar a interferir en les eleccions presidencials d'aquest any, en les quals Trump s'hi juga la reelecció.





Un dels objectius d'aquesta interferència seria afavorir la reelecció del president, segons han indicat diversos mitjans nord-americans. El fiscal especial Robert Mueller va analitzar la presumpta ingerència de Rússia del 2016 i, malgrat que en l'informe va desvincular Trump de les suposades temptatives de Moscou, va assenyalar que el president hauria obstruït les investigacions. Des que es van publicar els resultats de les investigacions, Trump s'ha presentat com una víctima d'aquest procés.





Aquest mateix any, el Departament de Justícia dels Estats Units va tancar la investigació a Hillary Clinton per l'ús d'un servidor privat de correu electrònic durant la seva etapa com a secretària d'estat, perquè va considerar que no havia comès cap irregularitat.





Les perquisicions es van obrir el 2018 per ordre de qui aleshores era el fiscal general, Jeff Sessions, i encoratjades per Trump. El mateix Comey no va recomanar presentar càrrecs contra Clinton, malgrat que va advertir que va ser "extremadament descurada en la gestió desclassificada".