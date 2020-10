La miopia en nens de 5 a 7 anys creix un 20% en els últims anys pel canvi d'estil de vida, segons els experts

La miopia en nens de 5 a 7 anys ha crescut un 20% en els últims anys a causa de "el canvi en el seu estil de" per la sobreexposició visual davant les pantalles, el continuat esforç per mantenir un enfocament de prop i la disminució de l'exposició a la llum, entre altres motius, segons han explicat professionals de la unitat d'oftalmologia de l'Hospital Vithas Medimar amb motiu del Dia Mundial de la Visió.









En aquest sentit, han apuntat que en diversos estudis es mostra que només un 9,7% dels nens passen més de dues hores i mitja a l'aire lliure a el dia. Per això, "és necessària el monitoratge dels canvis visuals en nens i aplicar mesures de control de miopia si fos necessari".





Així mateix, han advertit que "la manca de conscienciació de la importància de la revisió periòdica de la visió, especialment en els rangs de visió pediàtrics", ja que, tot i existir dificultats visuals, moltes d'elles no es detecten, especialment si només tenen lloc en un únic ull.





Per tant, "és rellevant acudir al teu professional de la visió de manera periòdica, al menys de manera anual, per controlar la visió i prendre les mesures necessàries en cas que es detectin problemes".





Entre les àrees d'actuació de la unitat, que compta amb oftalmologia infantil, es troba el maneig d'anomalies funcionals de la visió que causin visió doble, molèsties i borrositat per llegir en visió de prop, així com la incapacitat per fer canvis d'enfocament de lluny.





Una altra línia d'actuació de la unitat és el desenvolupament d'entrenaments visuals d'eficàcia demostrada científicament per ull vague o ambliopia. Aquest tipus d'entrenament es pauten en col·laboració amb l'oftalmòleg pediàtric per tal d'accelerar el procés de recuperació, han explicat.





Un altre àmbit és la baixa visió, que consisteix en l'existència d'una deficiència visual severa no compensable amb ulleres i lent de contacte, i que, al seu torn, no és susceptible de millora amb tractament mèdic-quirúrgic.