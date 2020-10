El PDeCAT començarà dilluns les primàries per elegir el seu candidat a la Generalitat

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciat que dilluns començaran el procés de primàries per elegir el candidat a la Generalitat en les eleccions després de rebre l'aval de el 85% dels membres de Consell Nacional de el partit per activar-les, mentre que un 10 % va votar en contra i un 5% es va abstenir.













En roda de premsa, ha explicat que les primàries començaran dilluns i acabaran el 2 de novembre, mes que servirà també per elegir tots els candidats territorials.





Després d'assegurar que ningú li ha manifestat la seva voluntat de concórrer, ha recordat que qui sigui cap de llista de la Generalitat ha de presentar l'aval, com a mínim, de mil associats.





L'objectiu, ha apuntat, és poder tenir tots els candidats que concorrin a les eleccions a finals de novembre, perquè puguin presentar-se davant la societat i explicar el projecte del PDeCAT "a tot el món".





Sobre si encara hi ha negociacions formals amb JxCat per concórrer conjuntament, Bonvehí ha admès que no: "No hi ha cap conversa formal oberta per anar junts a les eleccions. No vull fer més política ficció i contemplar escenaris que no estan sobre la taula".





Així, ha cridat a cenyir-se a la realitat i a deixar clar que el PDeCAT es presentarà a les eleccions amb el seu candidat a la Generalitat, i ha demanat també respecte pels òrgans de el partit.





Al preguntar-li si la decisió de concórrer per separat tindrà conseqüències al Govern, Bonvehí ha constatat que el PDeCAT ja no forma part de la Generalitat, però els seus diputats van decidir seguir dins del grup de JxCat fins que se celebrin les eleccions, el que no implica que puguin "actuar en conseqüència" si ideològicament no comparteixen determinades qüestions que es votin.





Sobre si estan oberts a parlar amb el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), que lidera l'excoordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal, Bonvehí ha assegurat que aquesta opció no ha estat "mai" sobre la taula.





Segons Bonvehí, el PDeCAT és un partit independentista que seguirà lluitant per aquest objectiu després de les eleccions, evitant pronunciar-se sobre si els comicis han de ser plebiscitaris.





DADES D'ASSOCIATS





Després de la "trist" baixa com a associats de el partit de l'expresident de la Generalitat i dels presos independentistes a finals d'agost, Bonvehí ha anunciat que, durant els propers dies, de publicar, de forma territorialitzada, el percentatge de militants que s'han quedat a el PDeCAT i els que s'han sumat a el projecte des de llavors.





A més, volen seguir amb la renovació del seu estructural territorial i sectorial, activant tots els processos per complementar els equips locals, comarcals i de vegueria que han patit baixes.





També ha explicat que una delegació del PDeCAT va visitar al PNB a Bilbao per abordar estratègies a nivell europeu i estatal: "El PNB és el nostre partit germà al País Basc i compartim reflexions i decisions estratègiques".