Els farmacèutics alerten l'increment de casos d'ull sec associats al Covid-19

El Consell General de Col·legis Farmacèutics, a través de la seva vocalia nacional d'Òptica i Acústica, ha llançat una campanya, en col·laboració amb el laboratori Théa, per alertar de l'increment de casos d'ull sec associats al Covid-19 i per promoure la prevenció de aquesta patologia.









Amb aquest objectiu a més, el Consell General ha posat a disposició dels farmacèutics una guia d'intervenció i un protocol d'actuació per a educar la població, detectar possibles casos i, quan sigui necessari, derivar a l'especialista.





I és que, tal com ha destacat la vocal nacional d'Òptica i Acústica de Consell General, Maria Isabel de Andrés, el 60 per cent de la població adulta es veu afectada per aquesta patologia provocada per canvis en la quantitat i la qualitat de les llàgrimes. Entre les causes, l'edat, l'ús de les lents de contacte, certes infeccions i alguns medicaments són responsables d'aquesta patologia.





"A més, l'excés d'ús de pantalles durant el confinament així com les màscares, que desvien tot l'aire cap als ulls, han provocat un repunt durant la pandèmia. També certs fàrmacs provoquen també sequedat ocular per reducció de la secreció lacrimal, per la qual que el farmacèutic, com a especialista en el medicament, valorarà cada situació ", ha explicat l'experta.





Entre les solucions, les llàgrimes artificials representen la primera mesura per mitigar els efectes de l'ull sec, si bé cal estudiar cada cas en funció, entre d'altres, de l'usuari i de si s'utilitza o no lents de contacte.





A més cal consultar amb l'oftalmòleg quan es presentin altres malalties relacionades. Unes altres de les alternatives per combatre la sequedat ocular, és descansar sovint els ulls mentre fem servir dispositius mòbils, limitar l'ús de lents de contacte, parpellejar sovint o evitar els moviments d'aire, entre d'altres.





La campanya, que durarà fins al mes de març de 2021, s'ha iniciat amb l'enviament de la Guia 'Sequedat Ocular des de la Farmàcia Assistencial' i del 'Protocol d'actuació del farmacèutic en sequedat ocular' a les farmàcies, els professionals podran completar la seva formació en aquesta àrea amb un 'webinar' formatiu.





A continuació, al llarg de quatre fases, les farmàcies formaran i informaran recolzant-se en material gràfic, les xarxes socials i vídeos, sobre Símptomes i causes de la sequedat ocular, llàgrimes artificials, medicaments que produeixen sequedat ocular i, finalment, mesures de prevenció.





La intervenció dels farmacèutics al llarg dels sis mesos de campanya es reforçarà amb la realització d'una enquesta que permeti conèixer la incidència i el coneixement dels espanyols sobre aquesta patologia. "No es pot desaprofitar la proximitat i accessibilitat de les 22.102 farmàcies, ni els coneixements dels 54.000 farmacèutics per fomentar l'educació sanitària i promoure la detecció precoç d'aquesta patologia, més encara si cap en l'escenari que travessem", ha tancat la vocal nacional d'Òptica i Acústica.