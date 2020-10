Borrell acusa el PP de muntar una "escàndol sense fonament" sobre Veneçuela per atacar Sánchez

L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, ha contestat aquest dimecres als atacs del Partit Popular Europeu sobre la seva estratègia a Veneçuela, acusant la portaveu de PP, Dolors Montserrat, d'usar el Parlament Europeu per muntar una "escàndol sense fonament "per fer mal al Govern de Pedro Sánchez.













El ple de l'Eurocambra ha estat escenari aquest dimecres d'un encès picabaralla entre Borrell i els eurodiputats de PP, Ciutadans i Vox, a compte de la missió diplomàtica de la UE a Veneçuela, que buscava explorar un ajornament electoral a Caracas que facilités l'enviament d'observadors i que, però, ja ha rebut la negativa del president, Nicolás Maduro.





El debat sobre Veneçuela ha estat el marc en el qual el PPE ha redoblat els seus atacs contra Borrell, un pas més després de la carta en què li demanava explicacions per la missió. Així Montserrat ha acusat l'alt representant de mantenir contactes "antidemocràtics" i que la missió va ser un "mitjà per blanquejar al règim". Ha insistit que el cap de la diplomàcia europea va organitzar una iniciativa "clandestina" i que va amagar un pacte amb Caracas per enviar observadors a unes eleccions il·legítimes. "Una cadena de mentides i mitges veritats no fa una veritat", ha criticat Montserrat.





Davant d'això, Borrell ha respost que la cadena de mitges veritats és la que ha esgrimit el PP per "muntar un escàndol sense fonament" a Brussel·les per tal, segons la seva opinió, de "combatre" a l'Executiu de Sánchez a Espanya. Per això, li ha dit al PP que si vol confrontar amb el Govern espanyol ho ha de fer a Madrid i no en les institucions europees. "Això no és la Carrera de San Jerónimo. No és el Parlament espanyol", els ha etzibat l'alt representant als eurodiputats espanyols, després del dur enfrontament viscut a l'hemicicle europeu.





El responsable d'Exteriors de la UE ha negat que la missió fora secreta, ja que va rebre el suport del Consell d'Afers Exteriors i del Grup Internacional de Contacte per a Veneçuela, pel que ha criticat que el PP hagi alimentat "complots" sobre la missió.





I ha insistit que la UE va fer "el que havia de fer" per explorar la petita possibilitat que hi havia que es posposessin les eleccions i que el règim de Maduro negociés amb l'oposició. Encara que també ha admès que si hagués sabut per endavant la posició enrocada de Caracas potser no hagués enviat als diplomàtics.





EL PP AUGMENTA ELS ATACS





Entre els parlamentaris que han pres la paraula, un dels més bel·ligerants ha estat l'expresident de l'Eurocambra i actual parlamentari Antonio Tajani, que ha qüestionat que el viatge de la missió diplomàtica aterrés a la base de la Carolina, reservada per a ús del Govern veneçolà, insistint que això posa de manifest que la iniciativa era una "farsa per donar suport a Maduro". I ha comparat la situació amb la crisi bielorussa, afirmant que la UE ha de ser coherent i defensar l'estat de dret també al país sud-americà.





També ha participat Leopoldo López Gil, pare de l'opositor Leopoldo López i parlamentari del PP, per reclamar que la UE no avali el "frau" electoral ni al desembre, ni sis mesos més tard. Ha titllat d'"absurd" que l'estratègia europea cap a Caracas se centri en les eleccions legislatives i no en la transició del poder executiu i s'ha preguntat si la Veneçuela "democràtica" podrà comptar amb el suport del bloc.





L'eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas ha acusat Borrell de faltar a la veritat i d'haver decidit per si mateix l'enviament de la missió a esquena de la Comissió i del Parlament Europeu.





"Es envia un missatge molt dolent. Que es pretén arribar a un acord amb qui no té legitimitat", ha criticat. Al temps, Cañas ha insistit que la diplomàcia europea ha de buscar fórmules per assegurar que l'Assemblea Nacional, el mandat del qual expira al gener, es mantingui com a òrgan democràtic vigent.





De la seva banda, Vox ha posat l'accent en què no hi pot haver unes eleccions lliures amb Maduro al poder. Per això, el seu eurodiputat Hermann Terstch ha assenyalat que qualsevol comici serà una "farsa" amb què el líder veneçolà va a buscar "perpetuar-se en el poder", acusant a la UE d'haver-se involucrat en la treta de Maduro.





PSOE, PODEM, IU I ERC EN DEFENSA DE BORRELL





En defensa de l'estratègia dissenyada per Borrell han sortit els eurodiputats dels partits de la coalició de Govern a Espanya. Així, Javi López del PSC ha reiterat que la UE ha d'aprofitar la capacitat d'interlocució que té en el panorama veneçolà per promoure la sortida de la crisi i ha lamentat les "falses polèmiques prefabricades" dels partits de la dreta.





El socialista Ignacio Sánchez Amor ha insistit que els atacs a la posició de la UE a Veneçuela es deuen al fet que l'alt representant és espanyol i que el tema s'utilitza amb fins partidistes. "Això és una altra vegada que la dreta espanyola ha portat a la dreta europea a un debat que hauria de produir-se en les Corts", ha argumentat.





Per part de Podem, Ernest Urtasun ha criticat que el debat sobre Veneçuela es enfocament des de l'òptica de fer oposició a l'Executiu espanyol i no en l'estratègia europea cap al país sud-americà. "Els escolto i no sé que proposen. L'única solució és el que està intentant fer l'alt representant", ha defensat.





Mentre que de la banda d'IU, l'eurodiputat Manu Pineda ha defensat que les eleccions veneçolanes de desembre seran "lliures i transparents" i ha acusat la dreta de promoure un enderrocament violent a Veneçuela.





També ha intervingut en el debat Jordi Soler, d'ERC, per criticar que la dreta posi en dubte el paper diplomàtic de la UE. "Demanem sempre jugar un paper internacional, excepte quan parlem de Veneçuela que llavors usen vostès la situació per tirar-se al capdavant per interessos de política interna", ha recalcat.