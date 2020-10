El jutge proposa jutjar Villarejo i a l'exdirector d'Interviu en el marc del cas 'Dina'

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló ha acordat finalitzar la instrucció de la peça separada 'Dina', en què s'investiga el robatori del mòbil de la exassessora de Podem Dina Bousselham el 2015, i proposa jutjar el comissari jubilat i en presó preventiva José Manuel Villarejo, a l'exdirector d'Interviú Alberto Pozas i a l'exsubdirector d'aquesta mateixa revista Luis Rendueles per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets.









En l'acte de titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6, de deu pàgines, es detalla que la causa té origen en uns arxius trobats a l'entrada i registre del domicili de Villarejo el 2017 en què hi havia informació personal de la que va ser assessora del líder d'Podem Pablo Iglesias així com dades sensibles del partit 'morat'.





Segons explica en el seu acte García-Castelló, al novembre de 2015 sostreuen al IKEA d'Alcorcón l'abric de la parella de Bousselham --Ricardo Antonio Sa Ferreira-- a l'interior hi havia diversos objectes entre els quals es trobava el telèfon mòbil de la assessora.





Just dos anys més tard d'aquest robatori, al novembre de 2017, apareixen en el domicili de Villarejo un disc dur i dues memòries USB en què s'emmagatzemen unes carpetes anomenades DINA 2 i DINA 3, que contenien arxius procedents de la targeta de memòria mini SD del mòbil sostret a Bousselham.





I apunta el jutge en l'acte que els arxius d'un dels pendrives van ser copiats el 14 d'abril de 2016 mentre que els del disc dur són còpia del pendrive realitzada al juliol de 2016. Sobre com va arribar a mans de Villarejo aquesta informació, en presó des de novembre de 2017 com a principal acusat de la macrocausa 'Tàndem', el magistrat indica que se sap que el contingut de la targeta de Bousselham va arribar a Pozas, que en aquell moment era director d'Interviú, qui es va guardar una còpia en el seu ordinador .





Aquest, al seu torn, "comparteix els arxius i gran part d'informació que conté la targeta amb el sotsdirector de la revista, Luis Rendueles" i posteriorment la SD és estregada al president del Grup Zeta Antonio Asensio.





En 2016, abans d'abril, Villarejo contacta amb Rendueles i li demana que li lliuri una còpia dels arxius de Bousselham. Segons explica el magistrat en la interlocutòria, Rendueles el parla amb Gorgs, i aquest "tot i saber que la targeta contenia una informació personal aliena a Villarejo, accedeix a la petició". Tots dos es van veure amb el comissari i li van facilitar part de l'contingut.





Per aquest motiu, García-Castelló entén que aquests fets poden ser constitutius d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. I afegeix que la imputació dels tres es basa en els indicis, en la "extensa i abundant documentació que està en la causa i en les declaracions de testimonis i investigats.





DESESTIMA ALTRES DILIGÈNCIES INTERESSADES





D'altra banda, en les seves disposicions, el jutge desestima les diligències sol·licitades per la defensa de Bousselham, que demanava la declaració de l'exdirector de la Policia Ignacio Cosidó, de José Ángel Fuentes Gago i de l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez per aclarir si hi va haver un origen policial a la sostracció del mòbil. L'objectiu de la defensa era a més conèixer si Villarejo va elevar arxius als seus superiors policials per tal d'elaborar el denominat informe PISA (Pablo Iglesias SA).





El jutge, al·ludint a l'acte de la Sala penal que va tornar la condició de perjudicat a Esglésies en aquesta peça en contra del seu criteri, indica que aquestes diligències són "inútils i innecessàries" per al procediment. I afegeix que l'acte --de la sala-- impedeix que es practiquin diligències referides a les anomenades 'hipòtesis alternatives'.





També rebutja les diligències sol·licitades pel Ministeri Fiscal, que demanava la declaració com a perits testimonis dels agents que van realitzar l'informe sobre la SD a l'agost i una nova declaració de Bousselham i Sa Ferreira. La raó que dóna és la mateixa. "Suposaria seguir investigant sobre alguna de les hipòtesis alternatives, opció vetada per la Sala penal".





Aquest acte de passi a procediment abreujat, arriba el mateix dia en què el jutge ha acordat elevar una exposició raonada al Tribunal Suprem per sol·licitar que investigui al vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, pels delictes de descobriment i revelació de secrets, amb agreujant de gènere, danys informàtics i acusació o denúncia falsa i / o simulació de delicte en relació a aquesta mateixa peça.