Salut confirma un important descens dels grups escolars confinats

Els centres educatius catalans han confinat des de l'inici de curs un total de 2.261 grups escolars, un 3% dels que hi ha en el sistema, i dels quals ja s'han desconfinat 1.096, ha explicat la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, acompanyada del de Salut, Marc Ramentol.









Es troben confinats aquest dimecres un total de 1.165 grups, 26.353 alumnes i 1.433 professionals educatius, i Cuenca ha assenyalat que esperen que en els pròxims set dies es puguin desconfinar 900 grups més. Això indica un important descens respecte a el dia 4, en què hi va haver 1.316 grups escolars confinats en 836 centres, un descens de 151 grups desconfinats en només tres dies.





La secretària d'Educació ha dit que la valoració de les primeres quatre setmanes de curs és "positiva" i que, segons la seva opinió, evidencien que les mesures preses eren les correctes i que la tendència en els grups confinats és a la disminució.





Cuenca ha defensat que les escoles ajuden a la prevenció, a tallar possibles cadenes de transmissió i a la transmissió de valors, però ha dit que no es pot caure en la relaxació perquè la situació epidemiològica a Catalunya no és bona: "Aquesta crisi la superarem amb les escoles obertes ", ha remarcat.





El pic de grups estables confinats es va produir a final de la tercera setmana de curs, amb al voltant de 1.300 grups, i el d'alumnes confinats també va ser en aquestes dates amb uns 29.000 escolars.





Per la seva banda, el secretari de Salut ha explicat que durant les tres primeres setmanes de curs es van fer unes 100.000 PCR a persones del cens escolar, que es divideixen entre les que s'han fet fora de l'escola per casos simptomàtics o contactes estrets no escolars i els realitzats dins l'àmbit escolar, com en els cribratges en centres.





Ha assenyalat que el patró és que en totes les etapes educatives el percentatge de positivitat és inferior quan es realitzen els cribratges en l'àmbit escolar, pel que ha sostingut que l'escola continua no sent una font important de contagi: "Quan busquem dins les escoles, trobem molts menys que fora de les escoles ", ha afegit.





Tant Ramentol com Conca han sostingut que, d'acord amb les dades, no s'està produint una major afectació en els instituts que a les escoles. Ramentol ha remarcat que més del 90% de positius s'estan comunicant en les primeres 24 hores de realització de la prova, i ha remarcat que Salut ha posat en marxa un nou vehicle de comunicació dels resultats, a través d'un SMS, per agilitar la comunicació, sobretot, dels resultats negatius.