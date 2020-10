La macrooperació policial contra el tràfic de drogues a Barcelona acaba amb 51 detinguts

Més de 1.000 agents de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana s'han desplegat a Barcelona, Cornellà, Badalona i el Prat de Llobregat en una macrooperació contra les màfies dedicades a el tràfic de drogues. La major part del dispositiu s'ha desenvolupat al barri de Raval de la capital catalana.









El dispositiu policial contra la venda i distribució de drogues, majorment heroïna i cocaïna, té com a balanç provisional la detenció de 51 presumptes traficants, en els més de 40 registres que s'han dut a terme.





Els responsables de l'operatiu de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional han assegurat que durant l'operació han registrat 35 pisos i cinc locals comercials de Barcelona (37), Cornellà de Llobregat, Badalona i el Prat de Llobregat (Barcelona), i els arrestats estan denunciats per presumpte tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.





La investigació inclou tres entramats, va començar fa més d'un any i el Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona, que dirigeix les actuacions, la manté sota secret de sumari.





En els registres s 'han confiscat més de cinc quilos de droga i uns 60.000 euros en efectivo, després del que el cap de la Brigada provincial d'estrangeria i fronteres de Policia, Emilio de la Calle, ha celebrat la "coordinació magnífica" entre els tres cossos policials, i ha assenyalat que l'operatiu segueix en marxa, de manera que preveu augmentar la xifra de detencions i confiscacions.





De la Calle també ha destacat que els pisos i locals registrats s'usaven per emmagatzemar i distribuir drogues, no per consumir-les, i en la mateixa línia el cap de la Urbana a Ciutat Vella, Carles Oliva, ha assenyalat que "ara el fenomen dels narcopisos està reduït a la mínima expressió aquí ", tot i que es mantenen tres pisos investigats al barri.





"Això representa un punt d'inflexió, s'ha neutralitzat gran part" de les persones dedicades a la venda de droga al carrer, ha afegit Oliva, que ha assegurat que després d'aquestes detencions millorarà la qualitat de vida dels veïns de la zona .





UNES 100 INCAUTACIONS EN UN ANY

El cap de Mossos al districte, Rafa Tello, ha valorat l'operació d'aquest dimecres, a la qual han anomenat 'Colisseu', com "la més important en salut pública al districte", al costat d'altres dues que van fer el 2018 ( l'operació Bacar) i el 2019 (a la qual van cridar Suricata).





Durant l'any que la investigació porta en marxa, els investigadors han fet més d'un centenar de confiscacions relacionades amb aquests grups, i de forma paral·lela s'han tancat 47 punts de venda i alguns narcopisos que seguien en funcionament a la zona.