Un estudi assenyala que la Covid-19 ha afectat negativament la salut mental del 78% dels treballadors

La pandèmia de la Covid-19 ha afectat negativament la salut mental del 78% dels treballadors a tot el món, un 85% assegura que els seus problemes de salut mental en el treball afecten negativament a la seva vida familiar, i un 76% creu que les empreses haurien de fer més per donar suport a la salut mental dels seus empleat, segons un nou estudi d'Oracle i Workplace Intelligence.













El treball, realitzat a partir de les respostes de més de 12.000 empleats (gerents, líders de RRHH i directius) en 11 països, demostra que la COVID-19 ha elevat els nivells d'estrès, ansietat i esgotament dels empleats en el seu lloc de treball a escala global.





Concretament, el 70 per cent de les persones ha tingut més estrès i ansietat en el treball aquest any que qualsevol altre, aquest augment ha tingut un impacte negatiu causant més estrès (38%), falta d'equilibri entre el treball i la vida (35 %), esgotament (25%), depressió per no socialitzar (25%) i solitud (14%).





Les noves pressions derivades de la pandèmia global s'han superposat als factors estressants quotidians en el lloc de treball, inclosa la pressió per complir amb els estàndards d'acompliment (42%), gestionar tasques rutinàries i tedioses (41%) i fer malabarismes amb càrregues de treball immanejables (41%).





En l'àmbit familiar, les repercussions més comuns van ser la falta de son (40%), mala salut física (35%), reducció de la felicitat a la llar (33%), sofriment en les relacions familiars (30%) i aïllament dels amics (28%).





No obstant això, tot i els inconvenients percebuts pel teletreball, el 62 per cent de les persones troben el treball a distància més atractiu ara que abans de la pandèmia, i diu que ara té més temps per passar amb la família (51%) , dormir (31%) i fer la feina (30%).





La dada negativa és que el 35 per cent dels individus treballen més de 40 hores més cada mes i el 25 per cent de les persones s'han esgotat per excés de treball.





D'altra banda, el 76 per cent de les persones creu que la seva empresa hauria de fer més per protegir la salut mental de la seva força laboral. El 51 per cent ha assenyalat que les seves empreses han incorporat serveis o suport de salut mental com a resultat de la COVID-19; mentre que el 83 per cent de la força laboral mundial li agradaria que la seva empresa proporcionés tecnologia per donar suport a la seva salut mental, inclòs l'accés d'autoservei a recursos de salut (36%), serveis d'assessorament a la carta (35%), eines de monitorització proactiva de la salut (35%), accés a aplicacions de benestar o meditació (35%) i chatbots per respondre preguntes relacionades amb la salut (28%).