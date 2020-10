La justícia grega dictamina que el partit neonazi Alba Daurada és una organització criminal

El Tribunal d'Apel·lació d'Atenes ha sentenciat que el partit neonazi Alba Daurada és una organització criminal al final d'un procés que s'ha prolongat durant més de cinc anys i el resultat del qual s'ha rebut amb els aplaudiments de les 20.000 persones que s'havien concentrat als carrers de la capital grega.





La investigació criminal va començar després de l'assassinat, el setembre del 2013, del raper Pavlos Fyssas, de 34 anys d'edat i conegut pel nom artístic de Killah P., que va morir a causa de diverses punyalades en mans d'un home que treballava a la cafeteria de les oficines del partit.





En el procés s'ha dirimit la responsabilitat penal de més de 60 membres de la formació ultradretana, inclòs el seu líder, Nikolaos Michaloliakos. No obstant això, només onze dels acusats estem presents a la sala aquest dimecres i entre ells no hi havia cap dels antics diputats del partit.





El tribunal atenès ha considerat que tant Michaloliakos com els altres set exlegisladors són culpables de liderar una organització criminal, la qual cosa podria costar-los fins a 15 anys de presó. També ha assenyalat diversos acusats més per la seva pertinença al grup, que contemplen penes de fins a deu anys de presó.





En el cas concret de l'assassinat de Fyssas, el principal acusat, Giorgos Roupakias, ha estat declarat culpable dels cinc càrrecs que se li imputaven, mentre que les altres 15 persones han estat assenyalades per la seva complicitat en el crim. El tribunal, a més, ha dictat sentències condemnatòries per a cadascun dels atacs a uns pescadors egipcis i un grup de sindicalistes.





La multitud que s'amuntegava davant el tribunal d'apellació ha celebrat entre aplaudiments i visques els veredictes. També la mare de Pavlos Fyssas estava present en aquesta mobilització, emocionada després de conèixer de la sentència, segons la televisió pública ERT.