La immunitat acumulada per infeccions anteriors per altres coronavirus pot disminuir la gravetat del Covid

Investigadors del Centre Mèdic de Boston i la Facultat de Medicina de la Universitat de Boston, als EUA, han confirmat a haver passat anteriorment una infecció per un altre tipus de coronavirus diferent al de la SARS-CoV-2, com pot ser el que causa el refredat comú, pot disminuir la gravetat de les infeccions Covid-19.









L'estudi, que ha estat publicat al 'Journal of Clinical Investigation', també demostra que aquesta immunitat acumulada per infeccions anteriors no evita que les persones contreguin Covid-19.





"Les persones s'infecten habitualment amb coronavirus que són diferents de la SARS-CoV-2, i els resultats d'aquest estudi podrien ajudar a identificar els pacients amb menor i major risc de desenvolupar complicacions després d'haver estat infectats amb SARS-CoV-2 ", ha assenyalat Joseph Mizgerd, professor de medicina, microbiologia i bioquímica a la Facultat de Medicina de la Universitat de Boston, i coautor de l'estudi.





"Esperem que aquest estudi pugui ser el trampolí per a identificar els tipus de respostes immunitàries que no necessàriament previnguin la infecció per SARS-CoV-2, sinó que limitin el dany de Covid-19", ha assenyalat l'investigador, que etziba que les seves troballes brindin informació important sobre la resposta immune contra la SARS-CoV-2, que podria tenir implicacions significatives en el desenvolupament de la vacuna COVID-19.





Hi ha un creixent cos d'investigació que busca formes específiques en què el virus SARS-CoV-2 impacta a diferents poblacions, inclòs el motiu pel qual algunes persones estan infectades i són asimptomàtiques, així com què augmenta la mortalitat com a resultat de la infecció . S'estan desenvolupant diverses vacunes per determinar quin tipus de vacuna (ARNm, vector viral) serà més eficaç per prevenir les infeccions per SARS-CoV-2.





Si bé la SARS-CoV-2 és un patogen relativament nou, hi ha molts altres tipus de coronavirus que són endèmics en humans i poden causar el "refredat comú" i la pneumònia. Aquests coronavirus comparteixen algunes seqüències genètiques amb la SARS-CoV-2, i les respostes immunitàries d'aquests coronavirus poden reaccionar de forma creuada contra la SARS-CoV-2.





En aquest estudi, els investigadors van analitzar dades de registres mèdics electrònics de persones que van tenir un resultat d'una prova de panell respiratori (CRP-PCR) entre el 18 de maig de 2015 i el 11 de març de 2020. El CRP-PCR detecta diversos patògens respiratoris, inclòs el endèmic "comú coronavirus freds. També van examinar dades de persones a les que es va fer la prova de la SARS-CoV-2 entre el 12 de març de 2020 i el 12 de juny de 2020.





Després d'ajustar per edat, sexe, índex de massa corporal i diagnòstic de diabetis mellitus, els pacients que tenien un resultat positiu previ de la prova de PCR-PCR per a un coronoavirus va tenir probabilitats significativament menors de ser admès a la unitat de cures intensives ( UCI) i probabilitats més baixes de requerir ventilació mecànica durant la Covid.





La probabilitat de supervivència també va ser significativament major en els pacients hospitalitzats per COVID-19 amb un resultat previ positiu en la prova d'un coronoavirus del refredat comú. No obstant això, un resultat positiu d'una prova anterior per a un coronavirus no va evitar que algú s'infectés amb la SARS-CoV-2.