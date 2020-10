Casado rep el suport de quatre exministres de Justícia del PP per a no pactar el CGPJ si està Podem

El líder del PP, Pablo Casado, i els exministres Ángel Acebes, José María Michavila, Alberto Ruiz Gallardón i Rafael Catalá, han coincidit aquest dimecres a denunciar la "deriva" de l'actual Executiu de coalició dirigida a "colonitzar" les institucions. A més, els extitulars de Justícia recolzat l'estratègia de la cúpula del PP de no negociar la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) si no es deixa fora al partit morat.









Així ho ha confirmat el secretari de Justícia i Interior de PP i conseller madrileny, Enrique López, al terme d'aquesta reunió --en la seu nacional de la formació-- del president del Partit Popular amb els exmimistros de Justícia en els governs de José María Aznar i Mariano Rajoy.





López ha assenyalat que el líder del PP ha convocat aquesta reunió per "aprofitar l'experiència" dels exministres i "conèixer la seva opinió" davant "la situació" a la qual ha portat als espanyols aquest Govern. "Els quatre han expressat la seva profunda preocupació per la deriva de l'actual Govern pel que fa a la Justícia i a altres institucions, dirigida a colonitzar-i limitar la independència d'aquestes institucions", ha assenyalat.





El dirigent del PP ha assenyalat que aquesta "profunda preocupació" que hi ha al si del seu partit "s'agreuja" davant el fet d ' "especial gravetat" que suposa la petició del jutge del' cas Dina 'al Tribunal Suprem perquè investigui el vicepresident de Govern Pablo Iglesias. Així, ha recalcat que ja estaria ja imputat "si no fos per la seva aforament" i ha sol·licitat la seva dimissió o el seu cessament per Pedro Sánchez.





A l'ésser preguntat si els exministres de Justícia donen suport al PP en la seva estratègia de no renovar el CGPJ per la presència de Podem, López ha assegurat que han coincidit que en l'actual situació, en què es "obliga" a negociar amb aquest partit la renovació de CGPJ, no ha de ser "assumida" pel PP. Segons ha insistit, han reconegut que estan "preocupats per la deriva d'aquest Govern en el seu intent de colonització de determinades institucions" com la de Consell.





A més, els quatre ex ministres de Justícia i Casado han mostrat el seu suport al Rei. La direcció del PP ha carregat aquests últims dies contra el Govern pels "atacs" a la monarquia del vicepresident Pablo Iglesias i del ministre de Consum, Alberto Garzón, arran de l'absència de Felip VI d'un lliurament de despatxos a nous jutges en Barcelona el passat mes de setembre.





SUPORT A ÁNGEL ACEBES DESPRÉS DE LA SEVA ABSOLUCIÓ





López ha assegurat que durant la reunió de Casado amb els exministres de Justícia han felicitat a Ángel Acebes per "la seva recent absolució i exoneració total" després del judici per la sortida a borsa de Bankia.





El secretari de Justícia del PP ha assenyalat que en aquest cas Acebes va ser víctima d'una "falsa denúncia" que "l'ha tingut durant anys imputat" sense que "tingués cap vinculació amb els fets objecte de la causa penal".





Dit això, ha subratllat que el que ha passat amb Acebes "s'uneixen a altres acusacions falses que ha patit el PP i membres de la formació". "Això posa en relleu la gran necessitat que tenim en aquests moments de reforçar, no només la independència del Poder Judicial, sinó la imatge de la Justícia del mateix", ha postil·lat.