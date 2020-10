Yoko Ono: "Abans de l'assassinat de John vaig tenir estranys pressentiments"

"Un mes abans de l'esdeveniment vaig tenir estranyes sensacions, com si pressentís alguna cosa. Li vaig proposar a John un viatge lluny de Nova York amb el nostre fill Sean i, en qualsevol cas, li vaig pregar que no sortís al carrer sol. John va reaccionar rient una mica de mi i dient-me que, si volia, fos jo qui em envoltés perrmanentement de guardaespatlles ". El punyent testimoni ens el va oferir Yoko Ono, vídua de l mític músic John Lennon, durant l'extensa entrevista en exclusiva que ens va concedir a Barcelona fa alguns anys.









Aquest 9 d'octubre de 2020, John Lennon podria haver celebrat el seu 80 aniversari. El 8 de desembre es compliran 40 anys des que Mark David Chapman, de 25 i amb problemes d'identitat (se sentia un "Don Nadie") disparés cinc vegades per l'esquena contra l'ex beatle amb una pistola calibre 38 davant la seva residència del luxós edifici Dakota del novaiorqui carrer 72 de Manhattan. Eren les cinc de la matinada hora espanyola i quatre d'aquests impactes van acabar amb la vida d'un artista de llegenda.





Hores abans, Lennon havia estampat la seva signatura atenent a Chapman en un exemplar de Double Fantasy l'excel·lent àlbum que acabava de publicar al costat de Yoko. Una obra que, per cert, tindrà presència en el luxós i remasteritzat recopilatori Gimme Some Truth que s'edita aquest 9 octubre sota la supervisió de Yoko i del seu fill Sean Lennon.





Yoko Ono se sent totalment legitimada per tutelar els llançaments de noves revisions de la icònica obra de l'exlíder dels Beatles. "John ens pertany a tots -ens va enfatizar- i si jo no hagués tret a la llum tot el seu llegat em criticarieu per no compartir-ho amb vosaltres". Yoko coincideix amb la nostra apreciació sobre el gran resultat del documental Imagine. John Lennon (no confondre amb Imagine. The film ") que en el seu moment va realitzar Andrew Solt. "La pel·lícula és, en efecte, brillant perquè situa la figura i l'obra de John al seu lloc. Té a més un gran valor derivat de les més de 200 hores de material audiovisual de què es va disposar amb el meu marit parlant sobre ell mateix, autoconfessant-se".





Yoko Ono no té cap dubte que tornaria a protagonitzar al costat de John seves múltiples (i extravagants en no pocs casos) accions en favor de la Pau que van acabar convertint-se en icòniques com la que van dur a terme al llit de la seva suite a l'Hotel Hilton d'Amsterdam els dies posteriors al seu casament a Gibraltar el 20 de març de 1969 o els seus nus en portades. "En aquell temps li gent es va burlar una mica de nosaltres -ens va argumentar - però amb el pas el temps es va acabar entenent la nostra actitud reivindicativa".





La vídua de John Lennon ens va admetre que les seves relacions amb Paul i Linda McCartney "van haver de ser més fluides. De fet, John i jo i Pau l i Linda érem parelles de semblant condició i costums semblants pel que no hi havia res que ens impedís ser bons amics ". Yoko ens va sentenciar que "jo em vaig convertir en un pretext, en una justificació per a l'opinió pública en relació a la separació dels Beatles ... una situació que tard o d'hora s'hagués donat. Sóc dona, oriental i a més no formava part de l'entorn que se suposava havia de envoltar a John i a la gent amb la qual se li relacionava. Aquests van ser els meus pecats ".





Yoko Ono ens va recordar, però, que "després de la mort de John, Paul McCartney i jo vam parlar molt i, realment, em va emocionar el concepte real que tenia el seu íntim soci i amic malgrat les diferències conjunturals que els van separar per un temps ".





Una actitud que, en efecte, McCartney ha exhibit en els últims anys i les setmanes prèvies a aquest 9 octubre de al 2020 (entrevista inclosa de Sean Ono Lennon a Paul a la BBC) ... en què John hagués arribat als 80.