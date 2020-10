El Govern destinarà 700 milions per a la recuperació del sector cultural

El Govern destinarà més de 700 milions d'euros dels 72.000 que suposen el 'Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola' per al sector cultural, segons es recull en el document facilitat per l'Executiu.













En concret l'informe inclou la Cultura dins de les 'Deu polítiques palanca de reforma estructural per a un creixement sostenible i inclusiu' en què l'Executiu invertirà aquests milions d'euros.





I, segons les dades de el document, el sector cultural rebrà un 1,1% d'aquesta inversió que, segons ha informat el pressent de Govern, Pedro Sánchez, es realitzarà entre els anys 2021 i 2023.





A més de sectors tradicionals en els quals, segons l'Executiu, "una posició important" (llibres, museus, teatres, patrimoni històric-artístic), l'Executiu també vol donar suport "les iniciatives que s'estan desenvolupant en l'àmbit de la producció audiovisual i els videojocs ", aprofitant, explica," les oportunitats que proporciona la nova economia digital ".





ATRAURE INVERSIÓ I TALENT

És per això, que proposa la creació del 'Spain Audiovisual Hub', que inclou sector de videojocs, per posicionar a Espanya com a centre de referència per a la producció audiovisual i el sector de videojocs.





L'objectiu, indica el Govern, és atreure inversions i talent, així com la simplificació de requisits i l'impuls de l'ecosistema d'empreses i professionals en l'àmbit de la producció en espanyol i en altres llengües.





D'altra banda, el Govern creu que la pandèmia "ha posat en relleu la seva vulnerabilitat" de el sector cultural i "la seva dependència de el públic" i proposa "avançar en un conjunt de reformes i inversions que impulsin el seu paper econòmic" de la mateixa, "tant en l'àmbit públic com des de la societat civil i l'àmbit privat ".





En aquest sentit, recull en el document, la necessitat de "revalorar de la indústria cultural", per "avançar en el suport del mecenatge i el suport privat complementari de el públic".

També reconeix que cal "culminar l'Estatut de l'Artista, impulsar l'activitat turística i econòmica derivada d'esdeveniments culturals emblemàtics, protegir el patrimoni i donar suport i reforçar les àrees en declivi demogràfic, afavorint la cohesió i la vertebració social i econòmica de país".