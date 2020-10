GUERRA A MORT CONTRA LA LUDOPATIA





Catalunya Press ha publicat nombrosos informes sobre la Ludopatia i el mal que està fent aquesta plaga sobre els nostres joves. En un dels més recents el diari destaca que " els últims estudis ens alerten que entre el 60 i el 80 per cent de joves i adolescents han jugat a jocs d'apostes en l'últim any, especialment els 'online".





Els principals factors de risc social en el joc problemàtic i patològic són l'edat d'inici, sexe, baix nivell d'estudis, ingressos, desocupació, viure en zones urbanes, escàs suport social i familiar i ser immigrant.





Amb aquest panorama sobre de la taula hem tornat a cridar l'atenció dels nostres lectors, amb un nou lliurament sobre tan perillós assumpte, iniciant-la amb els continguts publicats la setmana passada.



Avui hem entrat de ple en el dia amb una entrevista al responsable d'una aquestes associacions que haurien de tenir cura que la ludopatia no s'expandeixi com el coronavirus. Les respostes rebudes jutgint-les vostès. Per si el que el seu representant diu els convenç o estem davant d'un d'aquells casos en què no es predica amb l'exemple més aviat tot el contrari. Siguin quines siguin les seves opinions, el nostre compromís és arribar el més lluny que ens sigui possible per desemmascarar els que resultin mentiders i ajudar amb això als nostres familiars i amics atrapats en aquesta malaltia que ja s'ha expandit desmesuradament gràcies a tan il·limitada oferta de joc i apostes.





Tornarem sobre el tema i vostès. Ho podran llegir. Paraula de Editor.





Francesc Perendreu: "Les empreses del joc privat contribueixen amb aportacions al funcionament de la nostra associació (ACENCAS) i és el més normal del món"





La ludopatia és una addicció que ha anat en augment, amb l'entrada de noves modalitats que porten les noves tecnologies. És l'avanç que no es pot aturar, diuen. El cost el paguen els mateixos ludòpates i les seves famílies que en molts casos es veuen impotents en treure'ls de l'infern que això representa.













Les administracions no posen els suficients mitjans per tallar aquesta gran malaltia que porta anys convivint a les famílies. Hi associacions que s'impliquen en la lluita. Altres lluiten, però és curiós que ho facin de la mà de les empreses del sector de el joc privat que és el que genera més addició. És curiós no ?.





El nostre equip d'investigació ha parlat amb Francesc Perendreu, president de l' Associació Catalana d'Addiccions Personals que porta 32 anys treballant amb persones amb addiccions bàsicament de ludopatia. De fet la seva fundació es deu al fet que Perendreu és un ex-ludòpata.





Un ludòpata és per sempre?

Sí, la malaltia és incurable és igual que l'alcohol, el tabaquisme, les drogues i no pots tornar a jugar mai més. És un problema de maduresa personal. Si aconsegueixes que la persona maduri, no té problema.





Quins són els jocs que generen més addicció?

A hores d'ara són els jocs en línia. Perquè apel·len a la immediatesa del premi. 24 hores al dia els 365 dies a l'any.





Contínuament es parla de la Taula de Joc Responsable. Què és per a vostè el Joc Responsable? I què representaria el Joc Responsable?

El Joc Responsable són totes aquelles mesures que es poden prendre per fer prevenció de la malaltia de l'addicció i que a més ajuden a temes de control de publicitat, temes de cartelleria per als clients, formació dels treballadors de les empreses en matèria de joc responsable i configurar tot un seguit d'àrees que si les unim totes fan el joc responsable.





El joc més addictiu ara mateix és el Joc en línia, però cal posar límits també a les màquines escurabutxaques?

A hores d'ara és el que menys em preocupa. La ludopatia ha canviat el perfil. Quan vaig començar el perfil era el d'un home de 40 a 45 anys. Ara és un noi de 25 a 35 anys que juga per internet i la màquina cada vegada és més residual. Si hi haurà problemes sempre. Però ara les escurabutxaques són més residuals i el problema el tenim a Internet. El problema és Internet.





Quines noves ludopaties s'estan generant?

Els videojocs. És per on realment ara mateix tenim problemes. Per què comencen amb 12 o 14 anys i com teòricament no hi ha un part econòmica, a l'hora de la veritat no és així. Perquè existeixen les caixes màgiques, les caixes botí. Dins d'un videojoc una caixa màgica que necessites una armadura o una arma o un jugador determinat per ser més poderós, per intentar guanyar més. Però la teva compra i és aleatòria, pagues un euro o dos o tres i potser et surt o no et surt res. És un joc d'atzar incorporat en un videojoc que genera bastants problemes. He tingut un nen de 14 anys amb una pèrdua de 400 euros en un mes a través de la targeta de el pare.





Quins jocs suprimirien o estan per la limitació?

Jo no sóc partidari de cap prohibició perquè treballo gairebé totes les addiccions de conducta. Treballo l'addicció a la compra, què faig, prohibeixo El Corte Ingles? . Treballo l'addicció al sexe, ja ni t'explico el que he de demanar. No sóc amant de les prohibicions. Sóc amant de l'educació, de la prevenció, de control, però mai de la prohibició. El nen el que busca és un èxit i juguen per internet amb altres jugadors i busquen l'èxit en un món irreal. I tu pots ser molt bon jugador, però jugar no et farà guanyar-te la vida. Mai prohibició.





Amb la pandèmia del Covid-19 creus que hi ha un repunt de la ludopatia?

Hi ha un repunt del joc on-line quan vam estar confinats, i sobretot, una pujada molt forta en el tema de videojocs. Molt fort. Evidentment si estem tancats a casa, disposes de moltes hores. Ara ha baixat i s'ha normalitzat.





El confinament facilita la ludopatia?

Sí. Perquè són 24 hores al dia per omplir.













La gent està prou conscienciada?

No prou, per molt que es fa en aquest camp. La prevenció, la informació són primordials. Encara falta molta informació. Falten moltes campanyes de prevenció que no existeixen. Les campanyes de prevenció que fan aquí, les feu vosaltres, els periodistes. I és trist.





Quins creuen que són les pretensions de l'actual ministre Garzón en relació a la limitació de les cases d'apostes? .

Jo trobo que s'ha de controlar, sobretot, la publicitat que és la part en aquests moments que més problemes ens pot generar. Fa temps que estem demanant l'aplicació d'una regulació real de la publicitat de el joc. Fins que no tinguem el decret real no ho valorarem, però si valorem l'esforç que el ministre està fent.





Quins són els orígens de ACENCAS?

Els orígens neixen quan a partir de la meva ludopatia personal, surto a través d'un tractament i és quan em proposo poder ajudar altres persones que estiguessin en la mateixa situació. Sóc educador i aquí sorgeix la primera associació contra la ludopatia de Catalunya ara fa 32 anys.





EL FUNCIONAMENT DE L'ASSOCIACIÓ ACENCAS





A l'Associació quants membres sou?

Som tres. Una psicòloga, jo i un monitor voluntari que és un expacient de l'associació de fa molts anys.





Quin és el pressupost de l'associació?

Aproximadament d'uns 24.000 euros.





Com es finança la seva entitat?

Mitjançant les quotes dels socis que paguen 80 euros al mes per 10 hores de tractament i a més tenim col·laboracions d'empresaris i donacions.





Quin nombre de ludòpates ateneu a l'any?

Aproximadament unes 50 persones.





Teniu Subvencions?

No, no tenim cap subvenció de cap administració.





Per què no demaneu subvencions a les administracions públiques?

Les administracions públiques són els principals proveïdors de joc d'aquest país. El Joc públic és joc i no entrem en aquesta hipocresia. Que el garant de la salut pública es dediqui a fomentar el joc no el trobo molt lògic, la veritat.





Que col·laboració tenen de les empreses del joc?

Nosaltres fem un congrés cada any, on les empreses col·laboren i donen ajuts per a les famílies que no poden pagar un tractament. Agafem aquestes col·laboracions econòmiques per atendre aquest màxim de famílies que no poden assumir el cost, que tot i sent barat, són 80 euros al mes. Hi ha famílies que no poden pagar aquests diners. D'aquí ve la relació amb les empreses del joc privat que contribueixen a l'Associació. Aquest tipus de col·laboració amb les empreses del joc s'estan fent ja a Anglaterra i els EUA s'està fent així. És el més normal de món i no li veig el problema per enlloc





Les contribucions d'aquestes empreses són mensuals, puntuals o anuals?

Les contribucions d'aquestes empreses són aportacions que rep l'Associació quan ho sol·licita o ho necessita. Quan entren tres o quatre famílies que no poden assumir el cost d'un tractament. Doncs si són quatre famílies són 400 euros al mes, són 5.000 euros a l'any nosaltres demanem aquesta col·laboració a les empreses del sector.





Demaneu la col·laboració a les empreses del joc?

El cost dels tractaments i per a aquestes famílies que no poden assumir-ho. A més, l'associació cobra per les coses que es fan en ella, els cursos i conferències que faig. Jo d'aquí em trec el que jo pugui necessitar per sobreviure.





Moltes de les teves entrevistes són en revistes del Joc. Surtes parlant de la ludopatia i tots els anuncis són de joc, no és una contradicció ?.

Jo no crec en les prohibicions. Per molt que jo lluiti. Si jo surto i demano que s'eliminin les màquines d'atzar, creus que algú em farà cas ?. Ningú em farà cas. Si surto demanant la prohibició del Joc en línia, creus que algú em farà cas? , ningú em farà cas. Llavors s'ha de ser realista. El joc existeix i és una opció d'oci com una altra, però hi ha un 0,9% de la població que té problemes. Hem de trenallar perque aquest 0,9% baixi i donar eines per ajudar a aquest 0.9%. És així de simple.





ACENCAS ÉS UNA ASSOCIACIÓ QUE ASSESSORA A NIVELL NACIONAL





Com heu accedit a participar en Taules d'Àmbit nacional?

Perquè són 32 anys de treball i dono una 60 o 70 entrevistes anuals i som molt coneguts. Així que quan es parla de ludopatia per sort en aquest país ACENCAS té un pes específic i important. I a Catalunya evidentment és l'Associació de Referència i per això estem en la Taula de Consell de Joc responsable. Per assessorar en temes de control de publicitat, temes de cartelleria per als clients, formació dels treballadors de les empreses en matèria de joc responsable i configurar tot un seguit d'àrees que si les unim totes fan el joc responsable.





En què consisteix aquest assessorament?

Per exemple, tots els cartells dels salons de joc d'Espanya els ha fet aquesta associació. Els dissenyem nosaltres. Tot el relacionat amb la regulació de la publicitat. Se'ns demana l'opinió i nosaltres vam presentar al·legacions i donem la nostra opinió i normalment es té prou en compte i ens hem reunit amb el ministre Garzón una vegada. I ens hem reunit amb el nou director general del Joc altra vegada i no ens queixem.





En aquestes taules d'assessorament, també hi ha agents que generen joc?

Sí, a Espanya a Catalunya no. En les noves tecnologies no entra el joc d'atzar. El joc d'atzar es treballa a Espanya. El joc d'atzar presencial depèn de les autonomies i l'on-line depèn de l'Estat espanyol. Això es treballa a Madrid. És un tema de política.





Els que generen tot aquest món del joc han de ser agents de lluita contra la ludopatia?

Poden ser agents, però no necessàriament.





Com és la relació entre els membres d'aquestes taules d'assessorament?

Molt bona, jo parlo amb empresaris cada dia, amb l'ONCE, amb polítics. Tenim diferents maneres d'entendre el sector de el joc. Evidentment no pensa el mateix un empresari que jo, jo penso en una història i ell en una altra. Però tenim una bona relació. És una relació bastant sana. Tenim un bon diàleg i hi ha empatia.





Què els demanaria als polítics?

El que els reclamem són campanyes de prevenció i l'hi demanem de forma insistent. Ja fa molt de temps.