Neixen dos millions de nadons morts cada any, un cada 16 segons

Gairebé 2 milions de nadons neixen morts cada any, fet que suposa un cada 16 segons, segons les primeres estimacions publicades per UNICEF, l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el Grup de el Banc Mundial i el Divisió de Població de el Departament d'Afers econòmics i Socials de les Nacions Unides.









El 84 per cent de les morts d'aquests mortinats (quan un nadó mor a l'úter a les 28 setmanes d'embaràs) ocorren en països d'ingressos baixos i mitjans baixos, especialment a les zones de l'Àfrica subsahariana o al sud d'Àsia. "Perdre un fill al néixer o durant l'embaràs és una tragèdia devastadora per a una família, que sovint es suporta en silenci, en tot el món", ha dit la directora executiva d'UNICEF, Henrietta Fore.





Així mateix, l'informe ha avisat que la pandèmia de Covid-19 podria empitjorar el nombre mundial de mortinats, assenyalant que una reducció del 50 per cent en els serveis de salut a causa de la pandèmia podria causar gairebé 200.000 mortinats addicionals durant un període de 12 mesos en 117 països d'ingressos baixos i mitjans.





A més, segons el model realitzat per l'informe per investigadors de l'Escola de Salut Pública Johns Hopkins Bloomberg, 13 països podrien veure un augment del 20 per cent o més en el nombre de mortinats durant un període de 12 mesos. La majoria dels mortinats es deuen a la mala qualitat de l'atenció durant l'embaràs i el part.





En concret, més del 40 per cent dels mortinats tenen lloc durant el treball de part, una pèrdua que podria evitar-se amb l'accés a un treballador de salut capacitat durant el part i atenció obstètrica d'emergència oportuna. Aproximadament la meitat dels mortinats a l'Àfrica subsahariana i l'Àsia central i meridional tenen lloc durant el treball de part, en comparació amb el sis per cent a Europa, Amèrica de Nord, Austràlia i Nova Zelanda.





En aquest sentit, les organitzacions han advertit que fins i tot abans que la pandèmia causés trastorns greus en els serveis de salut, poques dones en els països d'ingressos baixos i mitjans van rebre atenció oportuna i d'alta qualitat per a prevenir la mort fetal.





De fet, la meitat dels 117 països analitzats en l'informe tenen una cobertura que oscil·la entre un mínim de menys de el dos per cent i un màxim de solament el 50 per cent per a 8 intervencions importants de salut materna com cesària, prevenció de la malària , maneig de la hipertensió en l'embaràs, així com detecció i tractament de la sífilis.





De la mateixa manera, s'estima que la cobertura per al part vaginal assistit, una intervenció fonamental per prevenir la mort fetal durant el treball de part, arriba a menys de la meitat de les dones embarassades que la necessiten.





Com a resultat, malgrat els avenços en els serveis de salut per prevenir o tractar les causes de mort infantil, el progrés en la reducció de la taxa de mortinats ha estat lent. De 2000 a 2019, la taxa anual de reducció de la taxa de mortinats va ser només del 2,3 per cent, en comparació amb una reducció de l'2,9 per cent en la mortalitat neonatal i del 4,3 per cent en la mortalitat entre els nens d'1 a 59 mesos.





"Donar la benvinguda a un nadó a el món hauria de ser un moment de gran alegria, però cada dia milers de pares experimenten una tristesa insuportable perquè els seus nadons encara neixen. La tragèdia de la mort fetal mostra com de vital és reforçar i mantenir els serveis de salut essencials, i com de crític és augmentar la inversió en infermeres i llevadores ", ha comentat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.





L'informe també assenyala que la mort fetal no és només un desafiament per als països pobres. En 2019, 39 països d'ingressos alts van tenir un nombre més gran de mortinats que de morts neonatals i 15 països van tenir un nombre més gran de mortinats que de nadons. El nivell d'educació d'una mare és un dels majors impulsors de la iniquitat en els països d'ingressos alts.





Tant en entorns d'ingressos baixos com alts, les taxes de mortinats són més altes en les zones rurals que a les urbanes. L'estatus socioeconòmic també està relacionat amb una major incidència de mortinats. Per exemple, al Nepal, les dones de castes minoritàries tenien taxes de mortinats entre un 40 per cent i un 60 per cent més altes que les dones de castes de classe alta.





"COVID-19 ha desencadenat una devastadora crisi de salut secundària per dona és, nens i adolescents a causa de interrupcions en els serveis de salut que salven vides. Les dones embarassades necessiten un accés estable a una atenció de qualitat, durant tot l'embaràs i durant el part. Estem donant suport als països en l'enfortiment dels seus sistemes de salut per prevenir la mort fetal i garantir que totes les dones embarassades puguin accedir a serveis d'atenció mèdica de qualitat ", ha tancat el director global de salut, Nutrició i Població de el Banc Mundial, Muhammad Ali Pate.