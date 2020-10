Espanya és el tercer país més infeliç del món: segons un estudi, només el 38% dels espanyols se sent feliç

Només el 38 per cent dels espanyols afirma ser feliç, segons els resultats de l'estudi 'Global Happiness 2020', elaborat per Ipsos. D'acord amb aquests resultats, la felicitat a Espanya ha disminuït en 8 punts respecte a 2019, sent el país amb el major percentatge de població que afirma no ser feliç en absolut (13%). La salut física i mental se situa com la major font de felicitat per a 6 de cada 10 espanyols.













Entre els 27 països analitzats, 6 de cada 10 enquestats es defineixen com a 'molt' o 'bastant' feliços, amb la Xina i els Països Baixos com a països més feliços (93% i 87%, respectivament) seguits de l'Aràbia Saudita (80%), França (78%) i el Canadà (78%). A l'extrem oposat es troba Perú com el país més infeliç del món, on només el 3 2 per cent de la seva població afirma ser feliç. El segueix Xile (35%), Espanya (38%), Argentina (43%) i Hongria (45%).





En el cas d'Espanya, a més de ser el tercer país a nivell mundial més infeliç, és el país amb major percentatge de persones que declaren no ser feliços en absolut (13%), seguit d'Argentina i Xile (12% cadascun).





En comparació amb 2019 i malgrat el fort impacte del COVID-19 en tot el planeta, la felicitat a nivell mundial s'ha mantingut gairebé sense canvis (63% el 2020 i 64% el 2019). Si s'analitza per països, a la Xina, Rússia, Malàisia i l'Argentina fins i tot ha augmentat en 5 punts o més el percentatge de persones que es declaren feliços. Es troba l'efecte contrari en un total de 12 països, on la felicitat ha disminuït en 5 punts o més, destacant països com Perú, on es veu el canvi més dràstic (-26 punts), seguit de Xile (-15 punts), Mèxic (-13 punts) i l'Índia (-11 punts). En el cas d'Espanya, la felicitat ha disminuït d'un any a l'altre en un total de 8 punts. En 2019, un 46 per cent dels espanyols afirmava ser feliç, enfront del 38 per cent que manté aquesta afirmació en el 2020.

QUÈ ENS FA FELIÇOS?

Els enquestats van haver de triar entre 29 fonts potencials que li generen felicitat. La salut i el benestar físic és la principal font de felicitat per al 55 per cent dels enquestats. En el segon lloc, amb un 49 per cent, se situa la relació amb el seu cònjuge o parella, a la mateixa altura que la felicitat que aporten els fills (49%). Sentir que la seva vida té un sentit és la quarta font de felicitat per al 48 per cent; i, finalment, les condicions de vida (aigua, menjar, habitatge ...) ho és per al 45 per cent.





En el cas d'Espanya, les fonts de felicitat pràcticament coincideixen amb les globals: per al 61 per cent dels enquestats la principal font de felicitat també seria la salut física i mental, seguida de la relació amb la seva parella (53%), el sentir que la seva vida té sentit (51%), els fills (49%) i, finalment, les condicions de vida (47%). Per contra, les coses que menys feliços fan als espanyols són la idea de mudar-se a un altre país (7%), el temps invertit en xarxes socials (9%), el benestar religiós o espiritual (14%) o l'ésser reconegut com una persona reeixida (24%).





A nivell general, l'estudi mostra que les principals fonts de felicitat tendeixen a ser universals. En 14 dels 27 països estudiats, el 'top cinc' de les fonts de felicitat es troben entre les 10 principals fonts a nivell global, posant així de manifest que la felicitat no entén de cultures ni polítiques.