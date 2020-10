El Govern central pacta amb Colau una inversió de 71,7 milions per construir 3.614 pisos socials a Barcelona

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han signat aquest dijous un protocol que compta amb una aportació de 71,7 milions d'euros per construir 3.614 habitatges socials a la ciutat.













Ábalos i Colau ho han anunciat en una roda de premsa a l'Ajuntament, acompanyats pel primer tinent d'alcalde, Jaume Colboni; la regidora d'Habitatge, Lucía Martín; el secretari d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro Saura, i el secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas.





L'Ajuntament podrà accedir directament a aquests ajuts per cofinançar els 3.614 pisos, distribuïts en 54 promocions que ja estan en construcció i que formen part dels 8.000 pisos que el consistori està impulsant des de 2015.





Colau ha valorat que és un "acord històric i un canvi radical" entre el Govern central i el de Barcelona, i ha criticat que entre 2016 i 2017 l'Ajuntament només ha rebut 6,6 milions per part de l'Estat i la Generalitat, menys de l'1 % de la despesa municipal en obra nova, que puja a 679 milions.





Per la seva banda, Ábalos ha qualificat aquest protocol com un model de recuperació, transformació i resiliència, que creu que assenyala el camí a altres ajuntaments i que està alineat amb els objectius de govern Espanyol: "L'accés a l'habitatge és un problema d'Estat la solució no admet dilacions ".