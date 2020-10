Trump explica que patir Covid-19 ha estat "una benedicció"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit aquest dimecres que haver contret el coronavirus ha estat una "benedicció disfressada", perquè s'ha sotmès a una teràpia experimental que ell considera una "cura" i espera que s'apliqui als nord-americans.









Trump ha reconegut que si bé el tractament al qual el van sotmetre el cap de setmana a l'hospital militar Walter Reed està en fase experimental, considera que es tracta d'una "cura", perquè "24 hores després" de ser ingressat ja es trobava "molt bé".





"Això és el que vull per a tothom. Vull que tots rebin el mateix tracte que el seu president perquè em trobo molt bé. Em trobo perfectament. Crec que ha estat una benedicció de Déu haver-lo agafat, una benedicció dels cels", ha dit Trump.





"Vaig emmalaltir, sentia parlar d'aquest medicament. Vaig dir, 'deixeu-me prendre'l'. Aquest va ser el meu suggeriment i la bona feina va ser increïble. Per a vosaltres vull el que jo he tingut i ho faré de franc, no haureu de pagar per això", ha anunciat.





A més, el president no ha perdut l'oportunitat d'atacar la Xina un altre cop, país que considera l'únic responsable de la situació que s'ha derivat de la pandèmia. "Ha estat culpa de la Xina. Pagarà un preu molt alt pel que ha fet a aquest país, pagarà un preu molt alt pel que ha fet al món. La culpa és de la Xina, recordeu-ho", ha insistit.





Durant les tres nits que va estar ingressat al centre mèdic militar Walter Reed, Trump va prendre, tal com ho va definir la portaveu de la Casa Blanca, Kayleigh McEnan, un "còctel" d'anticossos de Regeneron, un tractament de la farmacèutica homònima, que actualment es troba en fase 3 d'experimentació.





Trump, que va interrompre l'aïllament quan va tornar dimecres al Despatx Oval, també ha assegurat que arran dels bons resultats que ha demostrat aquest tractament, la seva administració ha accelerat els tràmits perquè tots els malalts hi puguin tenir accés.





De la mateixa manera, ha anunciat que les converses amb moltes companyies que treballen en una vacuna contra la covid-19 estan molt avançades i espera que pugui estar preparada "ràpidament", fins i tot "abans de les eleccions", ha dit.