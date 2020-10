Illa recorda que el virus està creixent en la meitat de províncies i qualifica la situació de "molt preocupant"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assenyalat que la situació de la pandèmia de COVID-19 a Espanya segueix sent "molt preocupant", i ha advertit que, tot i que s'observa una certa desacceleració en algunes províncies, a la meitat d'elles la incidència de virus encara segueix creixent.









En la seva compareixença aquest dijous a la Comissió de Sanitat i Consum de Congrés dels Diputats, Illa ha observat desacceleració en la pandèmia, però ha apuntat que "segueix creixent". "Malgrat que la meitat de províncies té una tendència clarament descendent o d'estabilització, en la resta està en ascens. Diverses CCAA tenen una situació que ens preocupa, com sens dubte Madrid, que suposa un terç dels casos notificats, però també Navarra i les dues Castelles", ha assenyalat.





El ministre ha defensat novament que aquesta segona onada "és clarament diferent de la primera, de menor intensitat i un creixement més lent". "Afecta persones més joves, la letalitat es manté per sota de l'1 per cent", ha afegit, destacant que, malgrat tot, la situació epidemiològica és "molt dinàmica i canviant", de manera que cal "estar preparats per activar i desactivar tots els escenaris en un període de temps molt curt ".





D'altra banda, el ministre ha informat que l'aplicació 'Radar COVID', desenvolupada pel Govern per ajudar les tasques de rastreig, ja compta amb més de 4,7 milions de descàrregues, i que només Madrid i Catalunya no la tenen operativa en aquests moments. "Confiem que la posin en marxa en un breu termini de temps", ha apuntat.





D'acord amb les dades aportades pel ministre, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha autoritzat fins al moment 124 assaigs clínics de fàrmacs per comprovar la seva utilitat contra el virus, el 78,2 per cent d'ells ja aprovats per a altres indicacions. Quatre inclouen població pediàtrica i 16 investiguen tractaments per prevenir el contagi.





"La situació és molt preocupant i tenim per davant setmanes dures. Aquesta segona onada és diferent de la primera en termes epidemiològics. Cal seguir incrementant les proves diagnòstiques, actuar abans i reduir les possibilitats de contagis, protegir les persones vulnerables. Apel·lo a la cooperació i la lleialtat. la unitat és el que ens fa forts davant el virus ", ha conclòs la seva intervenció.