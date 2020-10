La Diputació de Barcelona impulsa i lidera amb 30 milions d’euros la reactivació econòmica local

La crisi de la COVID-19 ens ha deixat un món nou en ple procés de reactivació. Cal reinventar-se, ampliar competències i repensar els models de negoci. La Diputació, conscient del valuós paper dels ajuntaments en aquest context, ha posat a disposició dels municipis de la província 30 milions d’euros a través de plans de reforç i suport a les estructures econòmiques locals i, especialment, de nous programes i polítiques públiques que assentaran les bases per situar de nou l’economia en el camí del creixement, la sostenibilitat i el benestar social. Per a que ningú, treballador o empresa, quedi enrere.





PROGRAMA TTT: TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA





L’ús intensiu de la tecnologia ha estat una necessitat davant la coronacrisi, tant per part de les persones com dels negocis i les institucions. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona promou una nova política pública dotada amb 10 milions d’euros on la tecnologia és el motor transformador i l’eina multiplicadora d’oportunitats de progrés econòmic i social en els municipis de la província.





El programa cerca detectar les necessitats tecnològiques reals de les persones i les empreses en cada territori, fer partícip el teixit socioeconòmic i fomentar la collaboració en xarxa publicoprivada i publicopública.





A més es persegueix disminuir la bretxa tecnològica en favor d’una major ocupabilitat i inserció laboral. Per aquesta raó el programa incorpora formació de base tecnològica a mida de les necessitats empresarials detectades. El resultat d’aquesta manera serà doble: desenvolupar les competències digitals dels participants i augmentar les oportunitats d’accedir a feines més qualificades i millor remunerades.

















A través del mateix s’impulsarà la competitivitat de les empreses minimitzant l’impacte de la crisi i acompanyant-les en el procés de digitalització i (re)definició dels seus models de negoci acompanyant-los cap a nou nínxols.





Per tant, el TTT esdevé una política proactiva a tots els municipis de la província que impulsa un model de creixement sostenible, competitiu i que minimitza les desigualtats socials.





OCUPACIÓ ESTABLE I DE QUALITAT





12 milions del Pla de reactivació econòmica de la Diputació es destinaran a ampliar els recursos dels Plans Locals d’Ocupació atenent, d’aquesta manera, una de les principals reivindicacions dels ajuntaments de la província. Gràcies a ell es reforçaran i s’impulsaran aquests plans locals, essencials en el foment de la contractació estable, la formació i la capacitació professional; i als quals la Diputació de Barcelona dona recolzament des del 2014. Els Plans Locals d’Ocupació s’adrecen, preferentment, a persones en situació d’atur i/o vulnerabilitat amb un doble objectiu: proporcionar-los uns ingressos econòmics mentre milloren el seu currículum professional.

Atès l’increment de l’atur, els Plans Locals d’Ocupació esdevenen instruments eficaços per a palliar la destrucció d’ocupació en aquesta crisi econòmica global.





Les tres modalitats de suport són: la contractació directa de persones per part de les administracions públiques locals, les subvencions a la contractació en empreses privades i el desenvolupament d’activitats formatives.





ESTRUCTURES MUNICIPALS MÉS FORTES





Un dels pilars del Pla de reactivació de la Diputació se centra en el fet que les persones i les empreses més afectades per la pandèmia tinguin, en el seu municipi, la millor atenció possible a les seves necessitats.





Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona destina 5 milions d’euros a reforçar les estructures de promoció econòmica i ocupació locals, entenent aquests serveis com a essencials per a la recuperació econòmica.





Els Serveis Locals d’Ocupació, cabdals a l’hora de gestionar les ofertes de feina de les residències i centres de gent gran en els moments d’emergència sanitària i davant l’increment de l’atur, han augmentat els seus usuaris exponencialment. Amb el reforç econòmic que la Diputació posarà al seu abast, aquests dispositius podran incrementar la seva plantilla un 55%, beneficiant 50.000 usuaris potencials i oferint els seus serveis al 60% de la gent aturada en el 85% del territori de la província de Barcelona.













El seu treball en xarxa permet oferir feines dignes a les persones i els millors professionals a les empreses. De fet cal ressenyar que al 2019 més de 35.000 persones van trobar feina gràcies a aquests serveis d’ocupació local.





El Pla també preveu que les Oficines Tècniques Laborals incrementin el seu personal un 40%, atès l’augment de les persones afectades per angoixa i depressió, beneficiant 800 persones usuàries. Les 18 Oficines Tècniques Laborals a la província vetllen perquè les persones amb un trastorn de salut mental puguin trobar una feina digna.





Pel que fa a les empreses, aquest paquet de mesures també preveu ajudes als Centres Locals de Serveis a les Empreses, per a que puguin augmentar en un 40% la seva capacitat de resposta als nous usuaris, beneficiant 30.000 persones emprenedores i 15.000 empreses.





L’objectiu és triple: que les empreses puguin parar el cop, repensar els models de negoci i atendre un nou perfil de persones emprenedores en el 98% del territori.

















El Centres Locals de Serveis a les Empreses s’ocupen d’acompanyar les persones emprenedores i empresàries en la gestació, creació, posada en marxa i consolidació d’activitats econòmiques. Al 2019 van atendre prop de 75.000 emprenedors i 36.000 empreses.





La injecció de recursos del Pla també permetrà incrementar en un 15% la plantilla dels Observatoris de Desenvolupament Econòmic, encarregats de recopilar, organitzar, generar i difondre informació territorial d’interès per millorar la qualitat en la presa de decisions en el món local.





ELS MERCATS MUNICIPALS S’OBREN A LA VENDA PER INTERNET





Amb l’objectiu d’afavorir el negoci dels mercats municipals i millorar els equipaments públics, la Diputació destina 1 milió d’euros al programa Mercats en línia.Gràcies a aquest pla de suport econòmic una seixantena d’ajuntaments que disposen de mercat municipal a la província de Barcelona, 93 en total, podran contractar una plataforma tecnològica de comerç electrònic.









L’estat d’alarma provocat per la COVID-19 ha fet augmentar un 18% el tiquet de compra als mercats municipals, en part, gràcies a les experiències dels paradistes que han explorat la venda per internet dels seus productes amb èxit.





APRENDRE DEL PRESENT PER A REPENSAR EL FUTUR





El Pla per a la reactivació econòmica dels municipis de Barcelona forma part del Pla de Xoc de la Diputació per a palliar els efectes de la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19. A més, també es fixa en els nous escenaris, planificats o no, als quals ens aboca aquesta nova normalitat en què vivim. És en aquest sentit que preveu suport econòmic, per exemple, a diverses proves pilot de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).





Més informació a: www.diba.cat/reactivacioeconomica