Espanya no va saber marcar i va acabar patint a Portugal

La selecció espanyola de futbol no va passar de l'empat davant de Portugal (0-0) en un partit amistós celebrat a l'estadi José Alvalade de Lisboa i va mostrar dues cares: una dominadora a la primera part, perdonant el vigent campió d'Europa, i una altra menys fresca que va romandre sotmesa al potent atac dels lusitans, més fins segons arribava al final.









El seleccionador espanyol, Luis Enrique, va aprofitar el partit per fer proves abans de afronta la Lliga de Nacions, va fer debutar a Adama Traoré -una gran notícia- qui per fi va poder enfundar-se la 'Roja' després de dues convocatòries frustrades, i també un Campanya que no semblava debutant. Dani Olmo es va afermar i Kepa va agafar aire amb el suport que no té al Chelsea i que aquest dimecres sí va rebre del seleccionador.





Espanya va trigar molt poc a manar el seu primer avís a la veïna Portugal. Als dos minuts, Gerard Moreno va estampar la pilota al cos de Rui Patricio. Tot seguit, el domini va ser total amb Ceballos i Canals per davant de Busquets. Cap jugador 'Tortuga' era capaç d'impedir el domini del trident espanyol. Fruit del seu bon fer sorgir més ocasions per la triple campiona d'Europa.





La següent més clara va néixer a botes de Rodrigo Moreno, el nou jugador del Leeds, que va assistir novament a Gerard abans que l'exmadridista Pepe impedís una rematada net. Es cuinava el gol espanyol, però Portugal sobrevivia sense grans escarafalls. Cristiano, només com una illa, només sabia protestar a l'àrbitre per cada acció.





A partir de la mitja hora va millorar l'equip de Fernando Santos, que va augmentar la pressió i va lligar de mans a Espanya en diverses fases. Fins i tot va gaudir d'un tret de Guerreiro que es va anar alt després d'un centre de Cristiano, qui guanyaria protagonisme a l'inici de la segona meitat, quan les torns es van invertir per sort per als locals.





El públic de l'Alvalade, 2.500 persones en total per les restriccions de la Covid, es va anar escalfant amb la millora dels seus. Els papers es van canviar i Espanya va perdre tota la referència en el medi en favor del seu rival. Cristiano va rematar a el travesser als set minuts de la represa i Renato Sanches va repetir sort poc després.





En aquesta ocasió assistit per CR7, que va protestar encaridament l'acció. La repetició va confirmar que la pilota va botar just a la calç i el llançament no va modificar el marcador. Espanya patia fins que va aconseguir estirar les seves línies per trepitjar camp contrari. Dani Olmo va poder fins i tot haver donat la sorpresa en una bona assistència de Traoré.





Però qui es va salvar va ser Espanya, també en el temps afegit quan el atlètic Joao Fèlix no va arribar per centímetres a una pilota penjada en un córner.





Alineacions:

Portugal: Rui Patricio, Cancelo, Pepe (Dies, min.46), Rúben Semedo, Guerreiro (Nélson Semedo, min.68); Neves, Moutinho (W.Carvalho, min.46), Renato Sanches; Trincao (Diogo Jota, min.79), André Silva (Bernardo Silva, min.46) i Cristiano Ronaldo (Joao Fèlix, min.73).

Espanya: Kepa; Sergi Roberto, Llorente, Eric García (Sergio Ramos, min.80), Reguilón (Gayà, min.46); Ceballos (Campaña, min.46), Busquets (Adama Traoré, min.62), Canales (Rodri, min.62); Olmo, Gerard i Rodrigo Moreno (Merino, min.46).

Àrbitre: Paolo Valeri (ITA). Va amonestar amb targeta groga a Reguilón (min.44) per Espanya i a Semedo (min.56) per Portugal.