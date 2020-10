Fira de Barcelona inicia negociacions per revisar l'ERTO que afecta els seus 400 treballadors

Fira de Barcelona ha iniciat negociacions amb el comitè d'empresa per revisar les condicions de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en vigència, que es va iniciar a finals d'abril a causa de la pandèmia de coronavirus, segons han confirmat fonts de la institució.

















La negociació per revisar les condicions de l'ERTO s'ha produït davant la incertesa sanitària i econòmica i les limitacions de mobilitat internacional que ara mateix "impossibiliten" normalitzar l'activitat firal, segons ha avançat Rac1.





L'expedient, que estava previst fins al 31 de desembre, va afectar tota la plantilla de Fira -unes 400 persones-, contempla una reducció mitjana de temps de treball del 40%, podent arribar al 55%.





"La proposta de negociació és la de mantenir la dedicació estrictament necessària sobre la base de l'activitat actual, així com anar desafectant progressivament als treballadors d'acord amb la normalització de l'activitat firal", han assenyalat les mateixes fonts.





Han sostingut que la revisió té com a objectiu garantir la solvència de la institució, els llocs de treball i estar preparats "el millor possible" per a la progressiva reactivació d'esdeveniments.