Chávez, Maduro i els de Podem eren els "guerrillers ideològics" de Fidel Castro

La metgessa neuròloga cirurgiana Hilda Molina, un dissident cubana que va sostenir llargues converses amb Fidel Castro durant molts anys, diagnostica que "el dany antropològic" causat al poble cubà per viure sotmès 61 anys sota la fèrria dictadura castrista es pot curar mitjançant una campanya educativa sobre els valors de la llibertat i la democràcia.









En la seva entrevista telefònica amb CatalunyaPress, la doctora Molina denuncia els plans de Castro per exportar la seva revolució a través dels "guerrillers ideològics", com denominava als seus alumnes Hugo Chávez, Nicolás Maduro, i als membres de Podem, entre d'altres, per crear la Gran Pàtria Llatinoamericana i la seva ramificació a Espanya i Itàlia, que se sumarien a l'Aliança Antiimperialista del Socialisme Segle XXI, impulsada i finançada al seu torn per Rússia, la Xina, l'Iran, Síria i Corea del Nord.





Nascuda a Camaguey, província de l'orient de Cuba, aquesta menuda científica de 77 anys, va dissenyar i va fundar el Centre Internacional de Restauració Neurològica (CIREN). Ha estat condecorada a Cuba amb les màximes distincions que es confereixen a científics ia dones. Diputada al parlament cubà el 1993.





Molina sempre va ser rebel. Quan veu que l'hospital del CIREN discrimina els malalts cubans a favor dels estrangers perquè pagaven els serveis mèdics en dòlars llavors decideix protestar trencant el 1994 amb la dictadura castrista i renunciar a tot el que la vinculava amb el règim per incorporar-se al Comitè Cubà pro Drets Humans.





Però Fidel Castro no li perdona el seu desafiament i la castiga enviant-la a viure un captiveri sense reixes a l'interior de l'illa per espai de 16 anys fins que surt en llibertat el 2009 i aconsegueix assilar-se a Argentina on funda l'Associació Créixer en Llibertat i resideix amb el seu fill, mare i nét des de fa 11 anys. L'editorial Planeta li publica el seu llibre "La meva Veritat" en 2010.





Com es connecta Podem amb el castrisme?





Fidel Castro no em parlava d'ells sinó d'Hugo Chávez i de Maduro. El que sí puc dir és que els espanyols abans de constituir Podem van haver de formar-se en l'escola d'adoctrinament de quadres. Eren els "guerrillers ideològics" que anaven a construir el "socialisme segle XXI" en tota Amèrica Llatina i Europa.





Qui eren aquests guerrillers ideològics?





Quan jo li pregunto això mateix, Fidel em respon que són els seus alumnes, "des que vam començar a Cuba estem ajudant a pensar als llatinoamericans amb els nostres guerrillers ideològics. Són més importants els guerrillers ideològics que els guerrillers armats", em deia.





Són més importants els guerrillers ideològics que els guerrillers armats







Era abandonar la lluita armada?





Fidel ja no confiava en la lluita armada i és quan em parla també de la revolució silent i em dóna a llegir a Antonio Gramsci. Jo no sabia qui era Gramsci i aquí em vaig adonar que estaven treballant el cervell de la gent al temps que havia guerrilles a Amèrica Llatina.





Segueix sent Cuba una base d'entrenament i operacions?





Cuba és una base d'entrenament i d'operacions no només militar sinó ideològica. És un entrenament ideològic i urbà. Aquí s'entrenaven tota la gent d'esquerra. L'Estat Major de Llatinoamèrica està a Cuba des d'on controla tot, incloent a Veneçuela. En la seva perversitat Fidel també em parlava d'Amèrica Llatina i d'Europa, esmentant a Espanya i Itàlia, no estem sols en aquesta missió de la Pàtria Gran Llatinoamericana del socialisme segle XXI, em deia.





Com va ser l'aliança amb altres països d'esquerra?





Fidel Castro sempre va estar aliat amb els líders xinesos Mao Tsedung ja Deng Xiaping. Em deia que no estem sols i jo li pregunto. I com és això? Ell em diu que tenim una aliança amb la Xina, Rússia, l'Iran, Síria i Corea del Nord perquè no es pot permetre l'hegemonia occidental.





Com va reaccionar Castro quan va caure el Mur de Berlín?





Quan cau el mur de Berlín, Castro parla amb mi perquè estava molt inquiet, sabia que anava a col·lapsar. Tenia molts amics a la KGB perquè li donaven diners per finançar-lo. Em va impactar perquè va dir que els oligarques són uns babaus perquè pensen que ens van guanyar, no, a nosaltres no ens guanya ningú, calia replegar-se i després reciclar-se amb altres banderes, buscar fons per finançar-se. Anem a recuperar-nos perquè tenim el poder econòmic de Rússia per poder reciclar-després en països democràtics. Anem a recuperar el poder -deia feliç Castro -.





Doctora Hilda Molina





Quina és la fórmula que va idear per aconseguir el poder?





Castro feia servir el terme de guerriller ideològic i guerriller armat, però havia deixat de confiar en la lluita armada perquè aquesta només a Cuba havia triomfat. Per això es va concentrar en formar els seus guerrers ideològics. La seva fórmula del "socialisme segle XXI" era la d'aconseguir el poder amb els vots i un discurs populista, inventar banderes, fer la reforma constitucional, eliminar els mitjans independents i la separació de poders per perpetuar-se en el poder.





La seva fórmula del "socialisme segle XXI" era la d'aconseguir el poder amb els vots i un discurs populista, inventar banderes, fer la reforma constitucional, eliminar els mitjans independents i la separació de poders per perpetuar-se en el poder.







Aquesta mateixa fórmula la va aplicar Chávez quan va assumir el comandament el 1999 i també la intenten els de Podem a Espanya, Quan es fixa Castro a Chávez?





Quan dóna el cop del 4 de febrer a 1992. Li va semblar carismàtic, va començar a formar-lo en l'illa i preparar-lo per el poder encara que no parlava bé d'ell. Chávez i Maduro són els seus alumnes. Castro finança la campanya electoral de Chávez el 1998 i no era perquè li agradés molt sinó pel petroli i les riqueses de Veneçuela.





Està millor Cuba que Veneçuela?





Estan igual de malament. Tenim els mateixos botxins. La revolució castrista ens ha deixat en la ruïna i la misèria. En els dos països hi ha presos polítics i no hi ha llibertat. Avui dia tenim un règim multinacional, tenim un problema geopolític molt més complicat. A Cuba estan manant les organitzacions i màfies criminals i corruptes com els capos del narcotràfic. És una base d'operacions ideològiques, militars, polítiques, criminals de narcos i terroristes.





Creu que caurà Maduro i després li seguiria la revolució cubana com les peces del dòmino?





No ho sé, perquè el que hi ha a Cuba, no és cubà ja, és un règim aliat a la multinacional socialista, tenim un monstre geopolític molt més complicat, que té molt poder enmig de tantes generacions malaltes de cubans i veneçolans. Haurien protestar, sortir al carrer massivament amb les seves banderes clamant llibertat, llibertat. Cal mantenir resistència cívica i pacífica. No hi ha dictadura que se li resisteixi.

A Cuba estan manant les organitzacions i màfies criminals i corruptes com els capos del narcotràfic







EL MITE DE LA MEDICINA CUBANA





Cuba gaudida d'un bon sistema de salut abans de la revolució, però amb l'arribada de Fidel Castro al poder el 1959 es va produir un retrocés i deteriorament sever que el règim va intentar esmenar substituint qualitat per quantitat, massificant la formació de la medicina.





Es va endarrerir la medicina amb la revolució?





Cuba mai va tenir la millor medicina del món com es vantava mentint Fidel Castro. La revolució necessitava crear banderes i mites sobre la medicina cubana. Estàvem aïllats i per tenir èxit la medicina havia d'estar vinculada internacionalment. La nova generació de metges cubans ja no té qualitat en la seva formació. Castro va convertir la medicina en un negoci per rendibilitzar el servei mèdic als estrangers que pagaven en dòlars. La medicina cubana estava endarrerida i ell deia que era la millor del món.





Com va ser la seva experiència quan la van enviar a Algèria?





Va ser espantós i humiliant. Em van enviar a Algèria en una brigada humanitària, en 1980-83, un 30 de desembre sense cap preparar l'equipatge en un vol que va fer escala a Espanya. Jo era l'única dona en la missió i l'única mèdica neuròloga. Jo vaig pensar que guanyaria diners en divises per enviar a la meva família a Cuba però només em donaven la moneda local que no em arribava ni per menjar. Els algerians s'organitzaven per convidar-nos a dinar. Passàvem molta gana.





Segons els meus càlculs el règim va cobrar pels meus serveis mèdics uns 250.000 dòlars i a mi no em va donar ni un sol dòlar







La dictadura sotmet els metges a l'esclavitud, com eren els contractes professionals?





Ja des d'aquesta època es practicava l'esclavitud. Quan arribo a Algèria em fan signar un contracte amb un diplomàtic enrere. Em diuen que no ho llegeixi perquè estava en francès, però resulta que jo sí llegeixo francès. No volia que em s'assabentés de quant cobrava el règim per cada operació i consulta. Segons els meus càlculs el règim va cobrar pels meus serveis mèdics uns 250.000 dòlars i a mi no em va donar ni un sol dòlar. La proporció és que el govern cubà es queda amb més del 75% de la factura de cada metge.





Es el cas de Veneçuela que paga uns 6.000 dòlars per cada metge cubà. Quants agents i espies envien entre el personal mèdic?







El percentatge és molt alt d'espies i vigilants, a raó d'1 espia per cada 2 i 3 metges. Al país aliat socialista li surt molt car pagar la factura del servei mèdic cubà. Molts metges i infermers cubans busquen les missions internacionals per escapar de l'illa a un tercer país, fer compres o negocis clandestins.





PSICÒPATA I SOCIÒPATA





A hores d'ara com definiria a Fidel Castro?







Jo no ho defineixo sinó que el vaig estudiar. A Fidel l'han estudiat la CIA i tothom des de lluny però jo ho vaig estudiar de cara i en directe, no a casa meva, sinó en el CIREM, on anava a parlar amb mi. Quan acabo d'estudiar-concloc que té els tres trets dels trastorns de la personalitat com són psicòpata, sociòpata i narcisista. També un ressentit.









Era afectuós?





Fidel era incapaç d'estimar algú. Estic segura que mai va voler a ningú. A més en la forma en què parlava deL món i de la política jo em quedava aterrida. Déu meu en mans de qui està Cuba i Amèrica Llatina, em deia a mi mateixa.





Castro passava moltes hores parlant amb vostè a l'hospital del CIREM. De què parlava?





Recordo una vegada que va estar 8 hores parlant. A la fi de la visita jo sortia corrent per casa meva i anotava tot el que recordava de la conversa. Vaig treure molts quaderns d'anotacions amb el que penso escriure el meu segon llibre. Fidel em contava dels decrets, dels seus pensaments sobre diferents temes. Li agradava parlar del científic amb mi i sempre em preguntava, "i tu què opines d'això? I tu què creus d'això? ". Un altre dia em va preguntar: "tu què opines de la ximpleria de la democràcia?". Jo me li quedava mirant com si sabés de democràcia ja que quan ell va arribar a la revolució jo tenia només 15 anys. Volia politizar-me.





Com va ser que Fidel li va proposar matrimoni i vostè ho va rebutjar?





Aquest senyor monstruós em va proposar que em casés amb ell. Estàvem els dos a una sala del CIREM i la meva mare, que m'acompanyava sempre, estava asseguda en un racó amb el seu rosari i es va posar pàl·lida i espantada a l'escoltar la proposició. No sabia com rebutjar diplomàticament sense que s'ofengués i es va acudir dir-li que no podia casar-me amb un Déu perquè això era ell per a Cuba. Va mirar al pis capcot en silenci, va assentir dues vegades i va marxar. Això és una anècdota que no té cap transcendència en el personal -va aclarir Hilda Molina.





Va fer Fidel una gran fortuna amb la revolució?





Va fer molts diners, una milionada ell i el seu entorn militar. El castrisme era una casta, una confraria, que vivia o viu a tot luxe, amb iots, cases d'estiueig secretes i viatges a l'exterior amb privilegis obscens mentre el poble vivia miserablement.