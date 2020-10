Pablo Iglesias treballa perquè els polítics presos passin el Nadal a casa

El vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, ha dit que l'executiu treballa en "moltes coses" pel que fa als presos del 'Procés' i ha afegit que, sobre si podran tornar a casa per Nadal, que perquè algunes " surtin bé cal treballar-les amb discreció ".









En declaracions a RAC-1, i qüestionat sobre si els indults pels presos soberanistes podrien arribar a Nadal, ha assenyalat que en aquest assumpte toca ser "discret" perquè alguns aspectes en els treballa l'Executiu surtin "bé en temps i forma. Vull ser discret amb això. És evident que treballem en moltes coses però perquè algunes coses surtin bé cal treballar-les amb discreció. elevar a rang mediàtic pot fer que triguin més ", ha desgranat.





I és que ha recordat que el mateix ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, qui és una persona "molt moderada, precisa i amb molt tremp", ja va ser "molt explícit" al Congrés sobre el tema dels indults.





També ha assenyalat que li sembla un "escàndol" que personalitats com el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, estiguin a la presó, cas encara "més greu" que els antics dirigents de Govern, però ha subratllat que, al marge de les consideracions sobre la sentència, no són a la presó per ser "independentistes". "Per sort, delicte ideològic a Espanya no hi ha", ha afegit.





En el cas de la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, el vicepresident ha indicat que l'opinió general és que "no és molt sensat" que deixi de ser-ho per "penjar una pancarta". A la qüestió, ha dit que als ciutadans els "crida l'atenció" que "alguns comportaments extremadament greus tenen escàs retret legal" i s'inhabiliti a un càrrec públic per penjar una pancarta.





Després d'incidir en què desitja que hi hagi avenços en la taula de diàleg sobre Catalunya per resoldre el conflicte, ha apuntat que hi haurà eleccions al febrer en què augura un bon resultat per als comuns que lidera Jéssica Albiach.





Sobre si podrien conformar govern amb forces com ERC o JxCat, el líder de Podem ha subratllat que són un partit de govern, com s'aprecia en l'executiu estatal, a l'Ajuntament de Barcelona i en altres regions, si bé en el cas concret de Catalunya "no té sentit" parlar de futurs "escenaris" postelectorals quan no han tingut lloc els comicis.