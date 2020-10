El Rei i Sánchez visiten Barcelona aquest divendres després de la polèmica pels despatxos judicials

El Rei Felip VI i el president de Govern, Pedro Sánchez, presidiran junts aquest divendres el lliurament de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), sense que vagin representants del Govern ni l'alcaldessa Ada Colau.









Es tracta de la primera visita del monarca a Barcelona després de la polèmica sobre la seva absència per primera vegada en l'acte de lliurament de despatxos als nous jutges, el que va motivar crítiques des de l'entorn judicial i del mateix president del Consell Judicial del Poder Judicial ( CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes.









El Rei presidirà costat de Sánchez a les 10.30 a l'Estació de França l'entrega de premis Millor Innovació del BNEW, esdeveniment enfocat a la recuperació econòmica, i amb l'absència ja anunciada de representants de la Generalitat i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





BNEW AMB 111 PAÏSOS





Amb la participació de 111 països, BNEW, que ha combinat format presencial i telemàtic, en tres escenaris --Estació de França, Casa Seat i Movistar Centre--, va arrencar dimarts amb l'objectiu d'impulsar la recuperació econòmica i posicionar Barcelona com capital de la nova economia.





Posteriorment, a les 11.45 hores, el Rei visitarà una incubadora d'empreses d'impressió 3D, situada a la Zona Franca de Barcelona.





MANIFESTACIONS





Òmnium Cultural, ANC, JxCat, ERC i altres entitats i sindicats han convocat una cadena humana des de l'Estació de França --on se celebra el event-- al Monument de Colom, per "deixar clar que Felip VI no és benvingut i que Catalunya no té rei ".





Les entitats asseguren que aquesta acció es desplega per "denunciar la impunitat dels borbons i la complicitat i connivència del Govern espanyol", just una setmana després del tercer aniversari de l'1-O.





La mobilització començarà a les 10 de manera coordinada en diferents punts, i els participants es repartiran en nou trams, per "evitar aglomeracions i poder complir amb les mesures sanitàries i de seguretat" per la pandèmia.





Així mateix, els CDR han convocat una protesta davant de l'estació de França també a les 10, i han expressat en un tuit: "No permetrem que se'ns limiti el nostre dret de manifestació. Aquest divendres ens manifestarem per combatre l'hereu polític de Franco" .





Aquest mateix dijous, l'ANC ha organitzat diverses concentracions davant ajuntaments catalans per fer una "crema popular" i col·lectiva de fotografies de Felip VI, com a preludi a la mobilització de divendres.





DISPOSITIU DE SEGURETAT





Davant la visita, els Mossos d'Esquadra, responsables de l'ordre públic a Catalunya, al costat d'efectius de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Barcelona, han organitzat un ampli dispositiu de seguretat coordinat des d'un centre de coordinació (Cecor).





En l'operatiu, la Guàrdia Civil s'encarregarà de la seguretat en l'àrea portuària de la Zona Franca, on estan habitualment per les seves competències, i on el Rei visitarà una incubadora d'empreses d'impressió 3D.





La Policia Nacional s'encarregarà de la seguretat dins de recinte de l'estació, així com en els desplaçaments del Rei i Sánchez, i tindrà agents antiavalots a la reserva per si els Mossos requereixen suport.





La Guàrdia Urbana es dedicarà a redirigir el trànsit on sigui necessari, tant per l'arribada del Rei i Sánchez com per les protestes que hi hagi als voltants.