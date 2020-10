Villacís creu que el Govern central vol "represaliar" a Madrid amb l'estat d'alarma en lloc d'"intentar ajudar"

La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, ha assenyalat aquest dijous que l'amenaça de decretar l'estat d'alarma per part de Govern de Pedro Sánchez a la Comunitat de Madrid "sona més a represàlia" que a "intentar ajudar" a la regió, per el que ha insistit en el "consens" i "acord entre les administracions".













"Demanem consens, acord entre les administracions, oferim mà estesa lleialtat i diàleg, i aquesta és la resposta de Sánchez", ha valorat la dirigent de Ciutadans després que el cap de l'Executiu central hagi convocat un Consell de Ministres extraordinari per aquest divendres i hagi pressionat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amb decretar l'estat d'alarma a la regió durant al menys 15 dies.





"La veritat, sona més a represàlia que intentarem ajudar a Madrid", ha conclòs Villacís en un missatge publicat a la xarxa social Twitter.





Sánchez ha parlat amb la cap de Govern regional per avisar-lo que, si no pren mesures per tornar a restringir la mobilitat a Madrid o no sol·licita la declaració de l'estat d'alarma per fixar noves mesures costat de l'Executiu, serà el Govern central el que ho faci, segons ha informat Moncloa.





Després de conèixer la decisió de Tribunal Superior de Madrid, que denegava en un acte la ratificació de les mesures acordades en una Ordre de el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per la qual s'imposava el tancament a Madrid pel coronavirus, la vicealcaldessa de la capital va retreure al president de Govern que "no va fer els deures" al no dotar de la corresponent eina jurídica a país després de la finalització de l'estat d'alarma.





En la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, l'edil va destacar que l'actual és "probablement el moment més difícil que ha d'afrontar la ciutat", amb una situació que, "tot i millorar, és greu" i que es complica encara més a les portes d'un pont, quan "els ciutadans no tenen ni idea de com poder-se moure".