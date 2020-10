Torra, Puigdemont i Mas es reuniran a Perpinyà aquest divendres

Els expresidents de la Generalitat Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas visiten aquest divendres Perpinyà (França), on compareixeran en roda de premsa, el mateix dia en què el Rei presidirà a Barcelona el lliurament de premis de la nova edició de BNEW (Barcelona New Economic Week) al costat de el president de Govern, Pedro Sánchez.





La compareixença dels tres expresidents es farà a les 11.30 a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, projectant així una imatge d'unitat en un context preelectoral a Catalunya i després de la ruptura entre JxCat i el PDeCAT.





Mentre que Puigdemont va trencar a finals d'agost el carnet del PDeCAT i ha impulsat un nou partit, sota el nom de JxCat, Mas va anunciar a mitjans de setembre que es quedava com associat de el partit per no aprofundir i la "separació" de les dues formacions.





Malgrat les negociacions entre JxCat i PDeCAT, tots dos han decidit concórrer per separat a les eleccions si no hi ha una contratemps d'última hora, i per això en breu començaran els seus respectius processos de primàries per elegir els seus caps de llista a la Generalitat.





I tot això té lloc després de la recent inhabilitació de Torra per part de Tribunal Suprem (TS), que ha comportat que hi hagi un Govern en funcions a l'espera que se celebrin unes eleccions el diumenge 14 de febrer, si no hi ha un debat de investidura previ al Parlament.





La compareixença dels tres expresidents de la Generalitat se celebrarà tenint en compte totes les mesures de protecció i prevenció necessàries derivades de la pandèmia del coronavirus, ha concretat els organitzadors.