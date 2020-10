El Govern estima que el PIB caurà un 10% el 2020 i es recuperarà parcialment el 2021

La Conselleria de Vicepresidència i Economia i Hisenda ha estimat que el PIB català caurà un 10% el 2020 i es recuperarà parcialment en 2021, amb un creixement del 7,7%, segons ha informat en un comunicat aquest divendres.









El Govern ha revisat a la baixa les seves previsions per al 2020 per "l'evolució desfavorable de la pandèmia", que ha alentit la recuperació iniciada quan es van començar a aixecar les restriccions per contenir el contagi del coronavirus.





Per a l'any vinent, es preveu que el PIB torni a créixer gràcies a la recuperació parcial del consum i a l'impuls de la demanda externa.