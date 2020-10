BNEW es posiciona com a motor de la nova economia i la recuperació

BNEW - Barcelona New Economy Week, esdeveniment híbrid i 100% professional organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha clausurat amb èxit avui la seva primera edició a la ciutat comtal, que ha estat la seu mundial de la nova economia i l'objectiu ha estat impulsar la recuperació econòmica global amb enfocament en cinc sectors econòmics clau: logística, immobiliari, indústria digital, e-commerce i zones econòmiques. Durant quatre jornades, en l'esdeveniment han participat 10.861 assistents pertanyents a 111 països, el 90,84% dels quals van participar en línia.









BNEW dóna el tancament a un esdeveniment disruptiu i totalment tecnològic, únic en la seva producció, per la plataforma tecnològica que ha permès que les 160 hores de contingut poguessin seguir per assistents a tot arreu de món que, a més, han pogut connectar entre si per generar nous negocis. I únic en el seu plantejament, perquè és un esdeveniment que va ser concebut específicament per impulsar la recuperació econòmica i donar solucions al context social actual.





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha confirmat que hi haurà una nova edició de BNEW l'any que ve i s'ha mostrat "molt satisfet perquè BNEW ha estat un esdeveniment tremendament útil en aquests moments de dificultats, impulsant la reactivació econòmica en un pla global i creant oportunitats de negoci a tot el món. la Barcelona New Economy Week s'ha posicionat la ciutat comtal com a capital de la nova economia i ha mostrat el lideratge de la ciutat comtal i el amplio teixit industrial amb el que compta en aquest sentit ".





FELIPE VI I PEDRO SÁNCHEZ PRESIDEIXEN L'ENTREGA DE PREMIS A LA MILLOR INNOVACIÓ





En l'última jornada de BNEW han estat presents el rei Felip VI i el president de Govern, Pedro Sánchez, que han presidit el lliurament dels premis a la Millor Innovació en cadascun dels sectors empresarials representats en l'esdeveniment, com a mostra de suport a la valor de la col·laboració públic-privada per a la recuperació econòmica.













Entre les 52 start-up nacionals i estrangeres participants, els projectes emprenedors guardonats han estat Exum (comerç electrònic), aplicació per a professionals de la restauració i l'alimentació que els permet gestionar les comandes per als seus negocis de forma senzilla; Vottun (logística), plataforma de blockchain per prevenir el frau i optimitzar processos de dades; Rimbo Rent (immobiliari), que promou el lloguer sense dipòsit i amb més confiança per als propietaris; E4-3D Engineering (indústria digital), arxius de disseny digital sota llicència per a recanvis automotrius; i Oimo Bioplastics (zones econòmiques), desenvolupament de materials nous per a packaging, capaços de dissoldre en aigua sense deixar microplásticos. El jurat per a la deliberació dels premis va estar compost pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i La Salle Technova.





UN FORMAT HÍBRID, INNOVADOR I existós





El format híbrid de BNEW ha garantit que un 31% de participants fossin internacionals, pertanyents a 111 països diferents -38 d'Europa, 24 d'Amèrica, 25 d'Àfrica, 29 d'Àsia i 5 d'Oceania. Un esdeveniment totalment disruptiu en què tot ha succeït en tres edificis emblemàtics de Barcelona (Estació de França, Movistar Centre i Casa SEAT), però els continguts s'han pogut seguir en línia, en directe o en diferit, a través d'una potent plataforma tecnològica amb sis canals, un per cada sector més les activitats gastronòmiques i culturals de la ciutat.





A través de la mateixa plataforma s'ha facilitat la generació de negocis, mitjançant networking 100% virtual utilitzant intel·ligència artificial. Per a connectar de manera directa l'oferta amb la demanda, es van creuar les dades de tots els participants, la qual cosa ha generat 133.694 suggeriments de contactes. Els participants van compartir les seves agendes i es van celebrar 23.271 trobades virtuals a través de la plataforma. Al mateix temps, les 128 empreses participants en el BVillage han rebut 6.582 sol·licituds d'informació per part dels assistents de l'esdeveniment.





Blanca Sorigué, directora general d'el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i de BNEW ha afirmat que "BNEW ha superat tots els objectius que ens fixem quan ho creguem posant en contacte a professionals de sector de la logística, el eCommerce, el real estate, les zones econòmiques i la indústria digital d'arreu de món, oferint-los continguts de qualitat i la possibilitat de generar networking. Després d'aquesta exitosa edició en uns dies ens posarem a treballar en la següent edició que tindrà lloc el 2021 també a Barcelona " .





BNEW ha comptat amb un programa de debats i panells àgils i dinàmics amb 389 speakers de primer nivell com Hamid Mandouh, Sènior Counsel King & Spalding LLP; Mats Granryd, director general de la GSMA, organitzadora de l'Mobile World Congress; James Zhan, Director Sènior d'Inversions i Innovació de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD); Kristien Nuyts, Country Customer Fulfilment Manager Spain d'Ikea; Rosalia O'Donnell Baeza, CEO de Telefònica Educació Digital; Alfonso Ayuso, sotsdirector general Banc Sabadell; i Martín Gustavo Ibarra, Vicepresident Organització Mundial de zones franques (WFZO). BNEW ha connectat també amb les emocions que es viuen en els negocis a través de la participació dels inspirational speakers, les ponències van estar enfocades a aconseguir el màxim rendiment, tant personal com dels equips.









ESTRETA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA





Per a l'organització de BNEW s'han invertit dos milions d'euros. Així mateix, l'esdeveniment ha comptat amb una estreta col·laboració publicoprivada amb la participació de 37 empreses patrocinadores i més de 50 acords amb clústers sectorials a escala global, gràcies a la qual cosa aquesta primera edició ja ha estat sostenible econòmicament. Al seu torn, en la celebració i organització s'han generat 140 llocs de treball directes i 550 més de manera indirecta.





A més, a l'Innovation Hub i BVillage, 52 start-up nacionals i estrangeres i 128 corporacions amb un alt component d'innovació van compartir idees per al desenvolupament de nous projectes.