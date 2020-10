Manifestants increpen la periodista Mayka Navarro durant la protesta contra el Rei a Barcelona

Un grup de manifestants ha cridat i increpat aquest divendres a la periodista Mayka Navarro mentre feia un directe per al Programa d'Ana Rosa, a Telecinco, durant la protesta per la visita de Rei Felipe VI a Barcelona per presidir els premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW).









En dues ocasions, diversos dels participants convocats per entitats independentistes contra la presència de l'monarca a la capital catalana han intentat impedir que la periodista fes el seu directe de televisió i han cridat "fora".





L'han insultat amb crits de "manipuladora", li han llançat papers i li han col·locat una bandera independentista al cap, pel que ha hagut de moure a una altra zona de la protesta.