Les granges de visó americà s'han convertit en "reservoris" del Covid-19

L'organització WWF ha alertat a les comunitats autònomes del risc que suposa per a la salut humana les granges de visó americà per la Covid-19. L'organització ha demanat als governs autonòmics i central responsabilitat per identificar i controlar l'entrada del coronavirus en les granges buscant de forma activa 'asimptomàtics', visons i treballadors, i tancar com més aviat aquestes granges.









Segons les dades de WWF, per comunitats autònomes, Aragó és la regió que ja ha patit una infecció massiva de visons americans a la granja de la Pobla de Valverde (Terol, Castella i Lleó encara manté dues granges en funcionament a les localitats de Lubia ( Sòria) i Peguerinos (Àvila), arribant aquesta última a albergar en l'actualitat uns 50.000 animals i la Comunitat Valenciana compta amb una granja a Viver (Castelló), amb prop de 25.000, i el País Basc manté dues granges en funcionament a les localitats de Mutriku i Getaria (Guipúscoa). No obstant això, Galícia és la regió que més explotacions té, amb un total de 31, i poden arribar a albergar prop de mig milió de visons americans.





WWF ha enviat una carta a cadascuna d'aquestes comunitats autònomes demanant el tancament d'aquestes explotacions pels greus impactes sobre la biodiversitat i el seu alt risc sanitari. L'organització ha subratllat en aquestes cartes que la situació al món és preocupant, amb centenars de milers d'animals contagiats per coronavirus en més d'un centenar de granges de visó americà, una d'elles a Espanya (Terol), Holanda i Dinamarca (58 ).





Segons l'organització, aquesta situació ha portat al govern holandès a decretar l'avançament del tancament dels seus més de 100 granges per a març de 2021 pel risc per a la salut; el Parlament de Polònia ha aprovat el tancament de la indústria pelletera i el govern de França ha anunciat la seva intenció de tancar-les en uns 5 anys.





A nivell nacional, WWF alerta que les mesures de prevenció i control davant possibles brots en granges a Espanya són molt escasses comparades amb altres països i podrien estar resultant insuficients per detectar-los. L'organització lamenta que no s'està valorant adequadament ni el risc de reinfecció en humans, ni el perill de mantenir aquests reservoris de virus SARS-CoV-2.





WWF recorda que aquest tipus d'explotacions suposen un enorme risc per a la salut humana, ja que una vegada que el virus entra a les granges, s'estén massivament entre els visons i poden actuar com a reservoris en el futur i fonts de contagi a humans, com evidencia l'estudi científic recentment publicat a Holanda, que també descriu el primer cas conegut de transmissió de coronavirus d'animals a humans.





Per la seva banda, l'entitat considera que els riscos que aquestes granges actuïn com a reservoris de coronavirus estan també sent reconeguts per científics danesos.





A més de l'evident risc per a la salut, WWF ha recordat que el visó americà és una de les espècies invasores més perilloses segons la UICN i és responsable d'un dany incalculable a la biodiversitat, havent ocasionat la pràctica extinció a espècies autòctones, com el visó europeu .





Gemma Rodríguez, responsable del programa de espècies de WWF Espanya, ha explicat que "el visó americà ha demostrat ser una espècie molt poc recomanable per a la seva explotació pelletera, ja que es tracta d'una espècie exòtica invasora que escapa amb freqüència de les granges de cria i a més és molt susceptible a contreure el coronavirus quan viuen en aquest tipus de granges tan junts els uns dels altres ".





Així mateix, confia que "el Govern i les comunitats autònomes estiguin a l'altura de la crisi i actuïn amb responsabilitat tancant les granges de visons americans seguint l'exemple de cada vegada més països europeus que ja han posat fi per sempre a aquesta perillosa activitat" . "Ens trobem davant d'una bomba sanitària i biològica i som a temps de desactivar-la", ha conclòs Rodríguez.