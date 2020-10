L'estat d'alarma i les noves restriccions a Madrid entraran en vigor de manera immediata

La declaració de l'estat de alarm a per restablir a Madrid les restriccions a la mobilitat que van ser tombades pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) tindrà "efecte immediat", ja que tan aviat com acabi el Consell de Ministres extraordinari en què s'han aprovat les mesures, s'enviaran a el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per a la seva publicació, segons han informat fonts de Moncloa.









Així ho ha acordat el Govern en la reunió de Consell de Ministres extraordinària que ha presidit a Moncloa la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en substitució de el president de Govern, Pedro Sánchez, que es trobava a Barcelona per mantenir la seva visita prevista al costat de Rei.





El mateix president de Govern li ha comunicat a la de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la seva decisió en la conversa que han mantingut després que hagués començat ja el Consell de Ministres extraordinari convocat pel cap de l'Executiu a les 12.00 hores per aprovar l'estat d'alarma, si no rebia abans una resposta de la Comunitat.