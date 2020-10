Rajoy titlla de "letal" que es qüestioni al cap de l'Estat i la Constitució en plena crisi per la pandèmia

L'expresident de Govern, Mariano Rajoy, ha qualificat de "letal" que es qüestioni la figura del cap de l'Estat i la Constitució en plena crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus.









"Que hi hagi gent pretenent revisar tot el que ha passat a Espanya en el passat i que hi hagi gent que estigui posant en dubte la Constitució espanyola, que ens va donar els millors anys de progrés de la nostra història és un disbarat", ha manifestat.





En la seva intervenció en el fòrum 'Diàlegs sobre el futur' organitzat per la fundació Empresa-Universitat Gallega (FEUGA) a Santiago de Compostel·la, Rajoy ha assegurat que aquesta actitud suposa "una autèntica màquina de generar desconfiança".





I la desconfiança, en la seva opinió, és "el pitjor" per a l'economia, el consum i la inversió. Per això, ha reivindicat l ' "estabilitat política" com "un dels factors que genera més confiança".





A la conferència oferta per l'expresident, que ha estat presentada per Xosé Luis Barreiro Rivas, han assistit, entre altres, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el titular de l'Legislatiu gallec, Miguel Santalices, així com el vicepresident autonómoco, Alfonso Rueda, i el conseller de Cultura i Educació, Román Rodríguez.