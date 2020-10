Iberdrola passa a l'acció a Austràlia: comença la construcció de Port Augusta, la seva primera planta híbrida eòlica solar al món

Iberdrola passa a l'acció a Austràlia amb el seu primer projecte renovable al país després de l'adquisició -en temps rècord i de forma amistosament d'Infigen, un dels principals promotors locals de renovables. El projecte Port Augusta, situat a l'estat d'Austràlia Meridional, és fins al moment la seva primera planta híbrida eòlica solar al món i representa una inversió de 500 milions de dòlars australians.





Ignacio Galán, president d'Iberdrola





La instal·lació renovable combinarà 210 MW eòlics amb 107 MW fotovoltaics i generarà, un cop en operació, energia neta suficient per proveir la demanda anual de 180.000 llars australians.





La construcció de Port Augusta generarà 200 llocs de treball fins a la seva posada en marxa, prevista en 2021. D'aquesta manera, Iberdrola impulsa també a Austràlia una economia verda que promogui la reactivació econòmica i l'ocupació en el món postCOVID.





El projecte comptarà amb la participació de proveïdors globals, locals i espanyols i ja està contribuint a la dinamització del teixit industrial.





En concret, l'espanyola Elecnor serà l'empresa encarregada de construir la subestació de la planta i la línia de transmissió, així com les zones d'emmagatzematge i les vies d'accés.





Vestas per la seva banda fabricarà i instal·larà els 50 aerogeneradors de 4,2 MW de capacitat unitària al parc eòlic; Longi subministrarà els prop de 250.000 panells solars de la planta fotovoltaica i Sterling & Wilson s'encarregarà de la seva construcció.





NOUS MERCATS PER IMPULSAR LA RECUPERACIÓ VERD





En la col·locació de la primera pedra de Port Augusta, celebrada avui, han assistit el director d'Iberdrola a Austràlia, Fernando Santamaría, el governador d'Austràlia Meridional, Steven Marshall, i el ministre d'Energia i Mines d'aquest estat, Dan van Holst Pellekaan .





Durant la seva intervenció, Santamaría ha subratllat "el compromís d'Iberdrola amb el mercat australià, que continua apostant per les energies netes com a sortida a l'actual crisi provocada per la pandèmia".





Amb l'entrada a Austràlia, Iberdrola avança en el seu procés de diversificació i es posiciona en mercats amb gran potencial renovable.





Després de la incorporació de Infigen Energy, Austràlia s'ha convertit en una de les grans plataformes de creixement per a Iberdrola. El grup ha passat a convertir-se en un dels líders de mercat australià, amb l'operació al país més de 800 MW d'energia solar, eòlica i bateries d'emmagatzematge, incloent capacitat pròpia i contractada, i una important cartera de projectes: 453 MW en construcció (inclòs Port Augusta) i més de 1.000 MW en diferents fases de desenvolupament.





L'energia renovable a Austràlia segueix augmentant la seva quota de mercat i està previst que acceleri el seu creixement en els propers deu anys. Segons l'Informe d'Energia d'Austràlia 2019, el 21% de la producció d'electricitat va provenir de fonts renovables, registrant un creixement del 46% en la producció solar i un 19% en l'eòlica.





En 2030 està previst que les emissions de sector elèctric disminueixin un 23% i que la proporció d'energies renovables en el mix de generació arribi al 48% *.